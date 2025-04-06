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    授權廠商產品遭冒用 白沙屯拱天宮建議註明授權證號

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，長年香火鼎盛，每年白沙屯媽祖南下北港進香更是國內宗教界一大盛事。（資料照）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，長年香火鼎盛，每年白沙屯媽祖南下北港進香更是國內宗教界一大盛事。（資料照）

    2025/04/06 17:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，長年香火鼎盛，每年白沙屯媽祖南下北港進香更是國內宗教界一大盛事。但近來出現拱天宮授權廠商「富御琉金」遭不肖人士利用假廣告販售仿冒版的「白沙屯媽祖黃金符令手鍊」。該廠商已向警方報案，並呼籲信眾注意，勿掉入詐騙陷阱。

    對此，白沙屯拱天宮總幹事陳春發受訪證實「富御琉金」是拱天宮今年授權的162家廠商之一，並表示，廟方近來也接獲不少民眾來電詢問手鍊真偽，他建議獲授權廠商可在商品秀出授權證號為憑，更具公信力。

    今年白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，將於5月1日啟程，報名跟隨進香人數突破24萬人，創下歷史新高。不少業者也與拱天宮合作，經拱天宮授權推出周邊商品，但近來卻出現獲授權廠商遭不肖人士利用假廣告販售仿冒版的「白沙屯媽祖黃金符令手鍊」，導致信眾受害。

    該家獲拱天宮授權的廠商「富御琉金」已發布聲明，表示此手鍊不僅在製作前先求得白沙屯媽祖3個聖杯允許，更取得白沙屯拱天宮的官方授權。豈料甫推出上市，即遭不肖人士於各大社群網路媒體剽竊冒用，販售劣質的盜版手鍊，就連幫忙宣傳產品的藝人也被盜用影音圖像。

    該廠商強調已保存相關證據，並報警提出侵權及違反商標法等告訴，依法追究刑事及民事責任，也請消費者切勿相信非官方來源的購買途徑及訊息。

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