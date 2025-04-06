苗栗跨距最長吊橋檢測 象鼻吊橋4/7起封閉1個月

苗栗縣泰安鄉象鼻吊橋將於7日起展開檢測，暫時封閉1個月。（記者彭健禮攝）

2025/04/06 15:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉擁有山林美景及溫泉資源，為縣內熱門景區，鄉內象鼻吊橋為全縣跨距最長、距離河床最高的吊橋，將於7日起展開檢測，暫時封閉1個月，另清安豆腐街公廁也將於7日起進場改善施工，預計需60個工作天，鄉公所也請遊客配合。

象鼻吊橋跨越大安溪谷，橋長300公尺，是苗栗縣跨距最長、距離河床最高的吊橋，行走其上可俯瞰大安溪河床及兩岸山勢，一旁又有古道可健走，吸引遊客造訪。鄉公所表示，為了遊客安全，象鼻吊橋將於7日起封閉1個月進行橋梁檢測作業，作業期間除公所及工作人員，遊客民眾請勿進入，以確保安全。

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另，清安豆腐街有臭豆腐小吃店、紀念品店、農特產等商店，逢假日遊客如織，是泰安觀光景點之一。但清安豆腐街公廁近來阻塞不通，引發不便，鄉公所編列80餘萬元進行改善。

鄉公所表示，改善工程將於7日起展開，預計工程需60個工作天，工程施作期間提供3座臨時流動廁所使用，請民眾配合。

苗栗縣泰安鄉象鼻吊橋為全縣跨距最長、距離河床最高的吊橋。（記者彭健禮攝）

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