台中大坑10號步道提前開通 清明連假湧人潮

大坑10號步道提前開通。（記者許國楨攝）

2025/04/06 15:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑山區多條步道，去年7月颱風造成損壞，其中與最親民9號步道連成一線的10號步道因此封閉整修，原本預計今年6月才修復近提前完工，也在清明連假期間正式開放，立刻吸引大批民眾湧入，不少遊客感到驚喜，也有山友連刷兩趟嗨翻，直呼「賺到了！」

大坑14條登山步道從輕鬆級到挑戰級，民眾依自己需求選擇，但受到去年7月凱米颱風影響，造成3-1號、4號及10號步道部分邊坡嚴重崩塌、木棧道損壞，其中10號步道與號稱最親民9號步道連成一線，不管是9上10下，或是10上9下，受到不少民眾喜愛，但近期連同9號步道也封閉部分路段整修，讓不少民眾直呼實在不習慣。

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而10號步道木棧道復建工程，原預定自去年7月27日起至2025年6月30日止，但近日提前修復完工開通，開放的消息隨即在社群炸開，許多民眾得知後立刻相約上山，直呼：「太驚喜了！本來以為還要等好幾個月！」而清明連假期間天氣涼爽宜人，步道口湧入大批遊客，像是小型的嘉年華，笑聲、談話聲此起彼落。

還有許多家庭攜老扶幼前來踏青，有民眾表示：「本來只是想去附近走走，結果看到訊息說10號步道開了，馬上改行程上山，太驚喜了！」也有不少登山愛好者特地前來一探修復成果，一位山友笑說：「真的修得不錯，路況穩定很多，走起來很舒服，一群人走完一圈還覺得不過癮，乾脆連走兩次！」整條步道從早到晚人氣不減。

10號步道部分邊坡嚴重崩塌、木棧道損壞，近日已修復完工。（記者許國楨攝）

清明連假期間吸引不少民眾前往攀登。（記者許國楨攝）

清明連假期間吸引不少民眾前往攀登。（記者許國楨攝）

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