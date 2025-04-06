石花菜織就春日海岸地毯 入菜變身清涼甜品、涼拌菜

新北市東北角海岸迎來石花菜的盛產季節，經過熬煮調味成為清涼好喝的石花凍飲。（記者羅國嘉攝）

2025/04/06 10:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市東北角海岸迎來石花菜的盛產季節，金黃、紫紅交織的石花菜鋪滿礁岩沿岸，猶如為山海景致披上一層繽紛的海岸地毯，經過熬煮調味成為清涼好喝的石花凍飲，民眾也可依喜好加入水果、抹茶或可可等配料，自製特色甜品；此外，還可製成涼拌前菜。

新北漁業及漁港事業管理處指出，石花菜為東北角常見的藻類植物，生長於礁岩低潮線至水深五米處，具紫紅色羽狀分枝的外觀，富含藻紅素。每逢盛產時節，東北角濱海公路沿線常見石花菜曬場，經日曬後從紫紅轉為金黃，與海天交融，形成一道道充滿詩意的自然畫布。

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在地海女蔡簡桃表示，東北角的石花菜皆由漁民以徒手或潛水方式採摘，最佳採收時機為每月農曆初一與十五退潮之際。石花菜採收後需經7次清洗與曝曬，歷經至少7天處理，才能轉化為乾燥成品，再由人工細選修剪後上市。

貢寮漁民吳素真分享，石花菜最常見的食用方式為熬煮成清涼爽口的石花凍，民眾可依喜好加入水果、抹茶或可可等配料，自製特色甜品。此外，稍微濃稠的石花凍還可製成涼拌前菜，搭配和風醬或沙拉醬，口感滑順爽口，成為春夏解暑佳品。為推廣在地食材，她更設置無人商店，販售石花凍飲，讓遊客即時品嚐天然海味。

漁業處提醒民眾，東北角不僅可享用石花菜風味料理，還能順道品嚐正值產季的貢寮鮑，不過，萬里、瑞芳與貢寮三處保育區內禁止使用潛水器材採捕石花菜及其他海洋生物，且每年10月1日至隔年4月15日間禁採石花菜，違者將依《漁業法》第65條處以3萬至15萬元罰鍰。請民眾共同守護海洋資源永續，更多資訊可至官網查詢。

新北市東北角海岸迎來石花菜的盛產季節，金黃、紫紅交織的石花菜鋪滿礁岩沿岸，猶如為山海景緻披上一層繽紛的海岸地毯。（記者羅國嘉攝）

石花菜採收後需經7次清洗與曝曬，歷經至少7天處理，才能轉化為乾燥成品，再由人工細選修剪後上市。（記者羅國嘉攝）

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