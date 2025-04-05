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    台鐵楠梓段立體化可行性報告 延至年底提出原因曝

    台鐵楠梓段立體化可行性期末報告，因震動值需再檢視，將延至年底提出，圖中山丘即為半屏山，台積電在半屏山北側。（記者李惠洲攝）

    台鐵楠梓段立體化可行性期末報告，因震動值需再檢視，將延至年底提出，圖中山丘即為半屏山，台積電在半屏山北側。（記者李惠洲攝）

    2025/04/05 00:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因應北高雄發展，高雄市政府爭取中央推動台鐵楠梓段立體化，原定3、4月間可完成可行性評估期末報告，但因需再檢視震動值對台積電高雄廠的衝擊，及通過橋頭糖廠的技術面，將延至今年底才會提出。

    台鐵楠梓段立體化計畫南自台鐵新左營站、北到台鐵橋頭站，全長約11.95公里，預計在原有新左營、楠梓、橋頭等站以外，再增青埔、楠梓園區兩站，全部5站，其中青埔站將與高雄捷運紅線、紫線（規劃中）交會。

    市府表示，台鐵楠梓段立體化後，可減少北高雄8處平交道，分別為屏山巷、高楠公路1003巷、楠梓路、球場路、興糖路17巷、糖廠路、橋燕路、筆秀路，對整體交通順暢度會有相當助益，也利於地方建設。

    立委邱志偉去年9月邀集鐵道局、台鐵公司和高市府彙整最新進度，推算可行性評估期末報告約可於今年3至4月完成，2026啟動綜合規劃和影響評估，目標2041年底通車；高市議員黃文志在議會質詢時，再度關切台鐵楠梓段期末報告進度，質疑今年3、4月可能不會出爐？

    副市長林欽榮坦言，因牽涉到經過地區震動值、是否影響台積電高雄廠的運作？相關單位與專家需要再審慎檢視各項數據，加上橋頭段路線會遇到古蹟，建設成本大增，預估今年底才會提出期末報告。

    市府補充，震動值已經出爐，但考量鄰近科技廠的實際運作，所以需再次推敲相關數據；至於橋頭段因為高雄捷運已經高架，台鐵立體化只能選擇兩側，左邊有民宅，右邊會遇到糖廠部分房舍，若選擇右邊，就要評估如何兼顧古蹟與施工面向。

    市府評估，若前置作業都完備正式施工後，整個工期大概需7年。

    台積電高雄廠區位於半屏山北側。（記者李惠洲攝）

    台積電高雄廠區位於半屏山北側。（記者李惠洲攝）

    台積電高雄場區。（記者李惠洲攝）

    台積電高雄場區。（記者李惠洲攝）

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