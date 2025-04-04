高雄「獼猴桌遊」深入校園 學童開心學習人猴共存之道

高雄農業局攜手龍井幸福樂學社區發展協會合作開發「龍井社區走讀地圖-獼猴友善桌遊」，深入校園，學童開心學習人猴共存之道。（記者陳文嬋攝）

2025/04/04 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局結合鼓山區龍井里成立獼猴宣導志工隊，更與龍井幸福樂學社區發展協會合作，開發「龍井社區走讀地圖-獼猴友善桌遊」，包括社區特色景點及獼猴相關知識，志工深入校園寓教於樂，學童開心學習人猴共存之道。

柴山獼猴與鼓山居民生活環境相鄰，如何和平共處成為重要課題，農業局結合鼓山社區力量，組成龍井里獼猴宣導志工隊。為了從小建立學童對台灣獼猴正確認知，更與龍井幸福樂學社區發展協會合作開發「龍井社區走讀地圖-獼猴友善桌遊」。

請繼續往下閱讀...

桌遊內容涵蓋龍井里社區特色景點，以及獼猴相關知識，設計走讀在地文化「命運卡」，與認識獼猴「機會卡」，比照大富翁玩法，學童透過擲骰子，決定前進或後退，過程中抽取命運、機會卡，了解當地民俗信仰與社區文化，也學習獼猴相關知識，例如遇到獼猴該怎麼辦？獼猴主要食物等，讓學童在遊戲中認識獼猴，學習友善對待獼猴方式，雙重體驗趣味與知識性。

龍井里獼猴宣導志工更深入鼓山區九如國小，透過桌遊寓教於樂，學童玩得開心，學習正確獼猴應對方式，建立尊重野生動物觀念，獲得師生與家長熱烈回響；校長林嘉文肯定以桌遊宣導做法生動有趣，除了讓學童認識所處社區環境與文化，建立正確獼猴應對心態，也符合校訂課程，落實尊重與保育野生動物理念。

龍井幸福樂學社區發展協會理事長蔡淑貞說，獼猴長期和居民生活在一起，彼此和平相處極為重要，這次與農業局合作深入校園，辦理獼猴桌遊宣導，讓學童學習不接觸是尊重野生動物、維持適當距離，不干擾是面對獼猴時要保持冷靜，不驚嚇、不直視、不追趕，而不餵食則是為讓獼猴回歸自然，避免依賴人類食物。

農業局長姚志旺說，台灣獼猴是重要生態成員，農業局和柴山學校與社區合作，透過玩桌遊方式，讓學童學習獼猴知識，比起傳統講課更容易吸收，學童玩得開心，也能了解野生動物習性，感受與獼猴和平共存之道，從小一起守護高雄美麗而豐富的生態環境。

「龍井社區走讀地圖-獼猴友善桌遊」讓學童認識在地民俗信仰與社區文化，同時學習獼猴相關知識。（記者陳文嬋攝）

高雄學童玩「獼猴桌遊」，開心學習人猴共存之道。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法