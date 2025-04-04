彰化不無聊！文化部百大文化基地 全國僅見的「海牛耕蚵田」入選

彰化縣芳苑鄉王功的海牛耕蚵田，已成為超人氣的生態旅遊。（魏清水提供）

2025/04/04 19:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕文化部日前公布的「第一屆百大文化基地」入選名單，彰化縣有5大文化基地獲選，分別為王功海牛文化基地、長源醫院—鹿港歷史影像館、田中窯創意園區，以及八堡圳頭文化創生行動基地與洛津組合—鹿港大街創生基地。其中，王功「海牛耕蚵田」是彰化縣第1個以產業登錄的無形文化資產，以保存推廣再獲肯定，真是彰化之光。

縣府表示，這次全縣共有5處入選，5處都可各自獲得文化部50萬元的獎勵，縣府也將擇日公開表揚，未來也將結合周邊的自然景觀，進行深度旅遊的規劃，讓在地文化成為觀光熱點。

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縣府指出，這次入選當中的芳苑王功海牛文化基地，這是由在地人找出潮間帶海牛採蚵的傳統特點，進而發展出觀光體驗旅遊，為了保存海牛文化，也積極規劃海牛學校，培訓接班海牛，讓產業、文化與觀光都能繼續傳承下去，成為全國知名生態小旅遊的代表。

而位於鹿港鎮中山路的「長源醫院—鹿港歷史影像館」，保存的不只是鹿港百年老屋，更是地方名醫許讀，多年來守護小鎮居民健康的空間，加上許讀的兒子許蒼澤長期以相機紀錄鹿港常民生活，為鹿港留下珍貴的歷史影像，並在許家後代全力支持下，讓家族老屋修復轉型成為展館，而今年 6月將是長源醫院掛牌開業百年紀念，也將全面開放營運。

二水鄉的八堡圳頭文化創生行動基地，由二水鄉源泉社區發展協會主導，社區每年依照四季辦理在地特色活動。田中鎮的田中窯創意園區，由藝術家葉志誠老師將生產實用性陶瓷轉向柴燒藝術，打造適合親子與多代同行的複合式園區。鹿港鎮的洛津組合—鹿港大街創生基地，由鹿港囝仔文化事業有限公司負責，讓老屋再生，青年創生。

彰化縣鹿港鎮長源醫院今年 6月將是長源醫院掛牌開業百年紀念，也將全面開放營運。（彰化縣文化局提供）

八堡圳頭文化創生基地會依照四季結合地方特色推出活動，黑泥田就大受歡迎。（二水源泉社區協會提供）

田中鎮的田中窯創意園區，打造適合親子與多代同行的複合式園區。（田中窯創意園區提供）

鹿港鎮的洛津組合—鹿港大街創生基地，由鹿港囝仔文化事業有限公司負責，讓老屋再生，青年創生。 （鹿港囝仔文化事業有限公司提供）

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