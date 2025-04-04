清明吃「台中潤餅」看這裡 市府盤點市場、夜市必吃店家

清明節民眾大排長龍買瀾餅皮。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/04 16:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明祭祖吃潤餅，台中市經濟發展局盤點各大市場、夜市的知名潤餅、優質春捲皮，包括早市的「幸福潤餅」、「豐裕製麵潤餅」、「鮮綠蔬果行潤餅」、「阿寬苜蓿芽捲」，還有飄香40年的「古早味潤餅」，夜市也有「忠孝潤餅」、「老牌潤餅大王」、「潤餅之家」、「馮氏潤餅」，各有擁護者，還有多家優質春捲皮店家，早在連假前已經大排大龍。

經發局說，台中傳統市場潤餅攤首推一心市場「幸福潤餅」，自製潤餅皮包裹老滷燉煮三層肉丁，一口咬下香氣四溢，還可客製化餡料，滿足不同需求，是在地老饕必吃潤餅的口袋名單之一；大雅市場「豐裕製麵潤餅」，包上厚實嚼勁的紅燒肉，配上炸豆皮、高麗菜、豆芽菜、地瓜，再撒上花生粉，口感層次豐富。

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喜歡新鮮蔬果，也特別推薦沙鹿市場「鮮綠蔬果行潤餅」及梧棲第一市場「阿寬苜蓿芽捲」，新鮮蔬果包進自製餅皮，口感爽脆，養生健康；南屯市場「七餅舖潤餅」，手工現做薄Q餅皮，無防腐劑及添加物，包入醬爆肉絲（或素排）、高麗菜、豆薯、紅蘿蔔、豆芽菜、香菇及滷豆干，最後撒上香濃花生粉，真材實料，內餡飽滿，且少糖、少油，吃來不油膩、紮實又健康。

民有市場中，東興市場的「古早味潤餅」已在市場飄香40年，一捲潤餅滿滿菜量，滷肉肥瘦可以挑選，糖粉用量也可以客製化，「銘豐潤餅」主打的燒肉潤餅加入芥末的微嗆感，把傳統滋味做另一種現代化的詮釋。

夜市也能吃到各具特色的潤餅，忠孝路觀光夜市「忠孝潤餅」，以澎湃餡料著稱，層層堆疊的餡料，讓人大快朵頤；「老牌潤餅大王」餅皮薄Q彈，包裹醃製的香腸與自製海苔粉，入口層次分明，風味濃郁，另還有別具一格的春捲冰淇淋，酸甜冰淇淋伴上現刨花生糖與香菜，帶來意想不到的味蕾享受。

中華路觀光夜市「潤餅之家」，手工自製薄Q彈餅皮，搭配美麗菜、豆芽、海苔、豆乾、香腸、肉鬆與特製肉燥，再撒上蛋酥、花生粉與芥末醬，層層交織出豐滿口感，令人驚豔。

長億夜市「馮氏潤餅」，扎實餅皮搭配現做餡料，堅持現點現做，吃出新鮮與美味。

經發局說，要自己動手包潤餅，也推薦幾處優質春捲皮店家，建國市場「丸富商行春捲皮」、第二市場「文忠行春捲皮」、第三市場「金大裕」、第五市場「阿雲春捲皮」、烏日市場「眼鏡嫂潤餅皮」、向上市場「向上潤餅」、水湳市場「永豐製麵」及東興市場的「和春製麵」，另外，大肚、霧峰、豐原第一、清水第一及太平市場也有潤餅皮供民眾選購，各有獨特風味特色。

一心市場「幸福潤餅」自製潤餅皮包裹老滷燉煮三層肉丁，是在地老饕必吃潤餅的口袋名單之一。（台中市經發局提供）

清明節連假，民眾大排長龍買瀾餅。（記者蔡淑媛攝）

清明節民眾大排長龍買瀾餅皮。（記者蔡淑媛攝）

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