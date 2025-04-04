公民教育回來了！宜蘭綠博體驗課程 報到率破八成

宜蘭綠色博覽會推出上千場免費環境教育體驗課程，深受民眾歡迎，報名也相當踴躍，但首場活動卻出現「報名秒殺、0人到場」窘境，讓主辦方相當失望。（宜蘭綠博提供）

2025/04/04 12:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會推出上千場免費環境教育體驗課程，深受民眾歡迎，報名也相當踴躍，但首場活動卻出現「報名秒殺、0人到場」窘境，讓主辦方相當失望，發文直呼「我們的公民教育怎麼了？」文章立刻獲得外界關注，經2天發酵，清明連假首日破1萬人次入園，課程報到率破八成，讓環教講師相當欣慰。

宜蘭綠博上月29日在蘇澳武荖坑風景區開展，為期44天上千場寓教於樂的體驗活動課程成為一大亮點，包括有機質土蔬花植栽、寵物領養代替購買、水下生命觀察、海洋拼圖DIY及海味春捲冰淇淋等均相當熱門，不過去年跟今年卻都發生有課程預約額滿，卻無人到場現象。

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宜蘭縣府農業處表示，綠博資源有限，每場體驗、每份教材，都是策展方和講師用心規劃，為確保參加者都能充分享有課程資源，課程已實施新報到機制，上課前將由工作人員點名，若有3次未報到紀錄，系統將自動取消其餘已報名課程，將其釋出給其他有需求者參加。

農業處指出，當初揭露課程報到情況，是想要喚起大家的公民教育，重拾對守護環境最深切的期待，未料會引發廣大迴響，也湧入大量支持留言，謝謝民眾一起找回公民教育，清明連假首日湧入逾1萬人次，課程報到率破八成，讓講師相當欣慰，更加投入帶領參與者享受課程。

農業處指出，清明連假宜蘭天氣好轉，綠博不到中午就啟動一出、一進停車場總量管制，今天預估也會超過1萬人次入園，邀請民眾趁著好天氣走訪綠博17大展區，暢遊21座零電低碳遊具，親子同樂認識環保及永續農業。

綠博也規劃兒童節系列活動，週六將邀請銀河谷音劇團帶來原創人偶舞台音樂劇，演出動物森林好朋友，有狐狸「可可」帶領大家一起踏上尋找友誼的旅程；週日則由無獨有偶劇團擔綱演出，會有長頸鹿人偶驚喜現身園區。

宜蘭綠博上月29日在蘇澳武荖坑風景區開展，為期44天上千場寓教於樂的體驗活動課程成為一大亮點，包括水下生命觀察等。（宜蘭綠博提供）

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