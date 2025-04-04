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    大甲媽4/6進入雲林 雲警提醒接駕民眾注意這兩件事

    大甲媽祖遶境進香今晚起駕，6日下午會入境雲林，依往年經驗6日下午西螺大橋南端約有數萬民信眾迎駕。（資料照）

    大甲媽祖遶境進香今晚起駕，6日下午會入境雲林，依往年經驗6日下午西螺大橋南端約有數萬民信眾迎駕。（資料照）

    2025/04/04 12:09

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在今（4）日深夜起駕，預計6日下午5點後會進入雲林西螺，估計有數萬人湧入西螺大橋頭南端接駕，西螺警分局表示，依往年經驗6日中午12點過後西螺市區湧現人車，屆時將實施交通管制，請駕駛避開西螺市區，也提醒留意自身財物。

    西螺分局指出，管制範圍有，西螺大橋全段，大橋路、堤防路以南，興農西螺以北、大同路以西及福來路以東，幾乎是涵蓋西螺市區各街道，管制時間從6日中午12點到晚上12點。

    代道建議，由二崙、崙背往西螺交流道的民眾，或從交流道要前往二崙、崙背的車輛，請避開西螺鎮市區，改走市場南路、市場北路或興農西路，以避開交通易阻塞地區。

    西螺警方提醒，接駕或鑽轎底時，人潮擁擠，請特別留意自身財物，嚴防扒手，停車時，車上也千萬不要留置包包、皮夾，貴重物品請隨身攜帶，以免遭宵小打破車窗行竊。

    大甲媽祖遶境進香4月6日下午進入雲林西螺，當天中午12點到晚上12點西螺大橋及西螺市場實施交通管制。（西螺分局提供）

    大甲媽祖遶境進香4月6日下午進入雲林西螺，當天中午12點到晚上12點西螺大橋及西螺市場實施交通管制。（西螺分局提供）

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