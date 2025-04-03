「一起C.A.R.E.」新北家庭野餐日溫馨登場

新北市在新北大都會公園舉辦「家庭野餐日」，化身溫馨親子樂園，副市長劉和然（中）與教育局長張明文（後）一起到場參與。（記者翁聿煌攝）

2025/04/03 13:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局於清明連假首日，在新北大都會公園舉辦「家庭野餐日」，化身溫馨親子樂園，數百組家庭席地而坐展開溫暖的家庭約會，新北市副市長劉和然說，透過親子闖關、舞台互動與共聚野餐時光，邀請家長暫時放下手機，用真實陪伴孩子說愛，以行動實踐「溝通（C）、覺察（A）、尊重（R）、同理（E）」的家庭教育理念，共創屬於全家人的幸福記憶。

新北市副市長劉和然表示，《兒童權利公約》中強調「遊戲是孩子的基本權利」，親子互動的遊戲是幸福家庭的重要元素。但是3C產品高度普及的時代，家長與孩子的相處時光經常被3C產品剝奪，新北市積極透過實際行動推動家庭教育，希望大人能拋下手機多陪伴孩子，用真實互動重拾親子間的溫度，野餐日就是一個讓家長與孩子同樂、奔跑及嬉笑的好機會，也是一場讓家庭真正「回到家」的溫馨體驗，讓愛不只存在，而是能真實感受。

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教育局長張明文說，野餐活動現場安排「一起 C.A.R.E.，共創幸福」推廣儀式，舞台中央擺設象徵家庭情感的「幸福果樹」，由劉和然、未來親子學習平台社長許耀雲及大小朋友合力裝飾，分別貼上「溝通（C）、覺察（A）、尊重（R）、同理（E）」4枚果實，象徵親子間彼此貼近、理解、包容與關懷。最後，親子齊聲喊出「一起CARE，共創幸福」，傳遞積極正向的家庭教育理念。

中正國中郭老師連續兩年帶學生設攤，她分享看到親子一同思考闖關謎題、分享野餐零食，那份家庭互動的火花令人感動。透過野餐活動，孩子有機會主動表達，家長也能更了解孩子，真正體現家庭教育的意義。

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