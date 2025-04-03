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    「726八德-高鐡桃園站」路線 試辦3個月

    「726八德-高鐡桃園站」試辦路線往返長度達六十三．五公里，七日起試辦三個月。（交通局提供）

    「726八德-高鐡桃園站」試辦路線往返長度達六十三．五公里，七日起試辦三個月。（交通局提供）

    2025/04/03 12:22

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「726八德-高鐡桃園站」路線、7日起試辦3個月為提升八德地區民眾往返高鐵桃園站公共運輸便利性，桃園市政府新闢試辦「726八德-高鐡桃園站（經八德轉運站）」，自7日起試營運3個月，726試辦路線規劃平日往返12班次，收費方式同市區公車里程計費模式，全程全票79元，半票四40元，並適用「TPASS基北北桃1200月票方案」，另持桃園市民卡乘車可享有買1送1、上限60元優惠。

    726試辦路線由統聯客運營運，從八德擴大重劃區出發，沿建德路、豐德路、介壽路、義勇街、和強路至八德轉運站，由大湳交流道經國道2號至大竹交流道，並經中正東路、青昇路、公園路、領航南路、領航北路、青埔路、高鐵北路抵高鐡桃園站，里程往返計63.5公里。

    交通局長張新福表示，以往八德地區往返高鐵桃園站僅能搭乘208路線，因208路線為行駛平面道路導致行車時間較長，而726路線經由國道二號，能快速連結八德地區及高鐵桃園站，同時強化八德轉運站轉乘功能，節省民眾通勤時間。

    「726八德-高鐡桃園站」路線為「溪濱公園站」及「高鐵桃園站」雙端點站發車，建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態。

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