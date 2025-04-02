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    老饕瘋搶！「黃金米粽」1小時賣逾11萬顆 西螺鎮農會截止預購

    西螺鎮農會黃金米粽今早開放預訂，短短一小時截止，接單逾11萬顆。（民眾提供）

    西螺鎮農會黃金米粽今早開放預訂，短短一小時截止，接單逾11萬顆。（民眾提供）

    2025/04/02 11:33

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林西螺鎮農會一年一次的「黃金米粽」，今（2）日上午8點開放預訂，反應熱烈，原限量8萬顆，但一小時就賣出11萬顆，宣布截止預購。

    「黃金米粽」以西螺種植的金米（台農76號），外觀呈黃色，富含5種類胡蘿蔔素，農會為推廣黃金米，推出以黃金米加上糯米的黃金米粽，內餡則是採用「雲響豬」的優質國產豬肉，另外紅蔥頭、花生、香菇也都是雲林在地生產，16年前推出後，每年端午節前是老饕們瘋搶的特產。

    今年受物價上漲影響，原一顆35元粽子調漲至40元，限量8萬顆，早上8點起開放現場、網路、電話預購。雖然今天早上天候不佳，陰雨綿綿，農會門口從7點多開始，便有民眾到場排隊。

    8點一到，農會同仁辦公桌前電話響不停，短短30分鐘就已經接單8萬顆黃金米粽，因現場仍有民眾排隊，電話不斷湧入，網路訂單也同樣持續增加，可見熱銷程度，讓饕客們愛不釋手。

    「所有作業停止運作！」鎮農會總幹事廖錦富在上午9點左右，向農會同仁宣布預購截止。廖錦富說，直到9點多黃金米粽訂單已超過11萬顆，考量農會包粽人力有限便停止預購，預計11萬顆黃金米粽要花費2個月時間出貨。

    西螺鎮農會黃金米粽今早開放預訂，短短一小時截止，接單逾11萬顆。（民眾提供）

    西螺鎮農會黃金米粽今早開放預訂，短短一小時截止，接單逾11萬顆。（民眾提供）

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