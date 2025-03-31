未啟用先轟動 台東森林公園2.0升級版生態樂園

ㄧ結束導覽，數十位小孩狂奔到遊具前開始動作。（記者劉人瑋攝）

2025/03/31 14:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東森林公園景觀改造工程歷時一年多施工，31日舉辦「台東森林公園2.0啟用典禮」。典禮後，受邀到場的幼兒玩得不亦樂乎，但其實在上週五工地圍籬拆下後，週末滿是人潮，巨大顯眼的烏頭翁造型遊戲塔以及圍籬後的綠化場地早讓許多民眾期待已久。

無論是縣府農業處或公園營造商皆表示，圍籬一拆，週末雖然市區處處皆活動，但公園內的人潮不亞於他處，顯然大家已期待完工許久，市區父母又有一處可供親子遊樂。

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台東縣長饒慶鈴表示，此次改造工程秉持「生態共融、環境友善」設計理念，整合園區資源，優化公共設施，展現生態保育與永續利用的平衡精神，「台東森林公園2.0」不僅是景觀升級，更是台東邁向生態永續與城市友善的重要里程碑。

今日啟用典禮現場邀請大批幼兒園全園師生到場，共同歡慶工程圓滿完成。此次改造新增烏頭翁遊戲塔、成人體健設施、林下體驗空間等多元互動場域，提升家庭友善休閒機能；另，也注重生態保育措施，完成蓮花池畔景觀再造、入口意象美化與動線重整，增強場域辨識度與遊憩便利性，這次的改造，特別強調「生態共融、環境友善」的設計理念，不只是硬體升級，更是理念的深化。

營造商表示，原本充滿長草雜木的環境變得開闊，地貌也從原本的平坦變得略有起伏，就是要營造不同的風貌與視角，另外又多增加如池中枯木或許多突出枝條的建物、留下許多突出的植物就是要供烏龜棲息、曬太陽，以及供鳥類抓附休息，這不是一個完全供人類使用的公園，而是動物與人類都能安然共存的樂園。

看來只要有沙地，小朋友就可以玩得很開心。（記者劉人瑋攝）

看來只要有沙地，小朋友就可以玩得很開心。（記者劉人瑋攝）

ㄧ結束導覽，數十位小孩狂奔到遊具前開始動作。（記者劉人瑋攝）

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