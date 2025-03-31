外埔路口車禍頻傳 蔡其昌爭取遷移水門改善高風險路口

外埔區外埔路與六分路交叉口，因灌溉水溝水門影響交通，立委蔡其昌爭取農水署遷移水門，改善交通。（記者歐素美攝）

2025/03/31 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區外埔路與六分路交叉口因灌溉水溝水門突出，成為地方交通安全死角，車禍頻傳！立委蔡其昌接獲里長反映，今天邀集市議員施志昌、農業部農田水利署、農業部農田水利署台中管理處處長王曼菁、農業部農田水利署台中管理處磁磘工作站站長鄭富仁等會勘、爭取農水署將2兩座水門遷移，再由市府協助道路及水溝整平，以改善當地交通。

立委蔡其昌表示，外埔區外埔路及六分路過去是人煙稀少的農路，因居住人口增加，后里科學園區開闢後成為鄉親上下班的重要道路，因路口早期施作水路閘門時較突出，雖然3個轉角都有退縮，但水門轉角顯得狹小且視角不良，致該路口常發生車禍，險象環生。

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蔡其昌說，今天邀集各單位前來會勘，爭取農水署預算以遷移2座水門，這是一項大工程，因為除了水門遷移、溝渠河道也要調整，後續將由市府協助遷移後道路及水溝整平，感謝中央及市府共同努力，也希望機關盡快辦理，有機會趕在年底前完成，加速改善高風險的路口、保障民眾行的安全。

農業部農田水利署台中管理處處長王曼菁指出，感謝蔡其昌委員協助在中央支持農水署預算，讓農水署有充足的預算能為農民做事，針對該案，農水署將先進行土地鑑界，讓水門遷移後仍位於公有土地上，避免占用到民眾土地，後續再辦理遷移工程。

立委蔡其昌邀集相關單位會勘，爭取中央及市府合作遷移外埔區外埔路與六分路交叉口因灌溉水溝水門，改善交通。（記者歐素美攝）

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