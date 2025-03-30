綠領缺口隱憂！ 大學生難連結氣候變遷與職涯 環境部調查學用落差是關鍵

圖為台大校園徵才博覽會。（資料照）

2025/03/30 15:48

〔記者陳嘉怡／台北報導〕淨零趨勢下，綠領人才需求持續上升。但環境部調查發現，大學生對自身科系與氣候變遷的關聯認知落差大，特別是非自然資源相關科系，多數不認為自己的專業與因應氣候變遷有關；例如台灣急需綠色金融人才，但財金、商管學群學生卻少有相關認知。調查建議，大專院校應加強各專業與氣候變遷及就業市場的連結。

環境部「氣候變遷與淨零排放素養調查與推廣應用計畫」，針對全國國民、公務人員、大學生共三個分眾進行氣候變遷素養問卷調查。在氣候變遷知識面，大學生認識減緩及調適的比例分別為59%、49%，皆高於一般民眾的48%、22%，顯示大學生比一般民眾更了解氣候變遷知識；但在氣候變遷的急迫性及社會因應趨勢認知上，認同度較一般民眾低。

請繼續往下閱讀...

該計畫也顯示，不同學群的大學生對自身科系與氣候變遷的關聯認知落差大，特別是非自然資源相關科系的學生，多數不認為自己的專業能幫助因應氣候變遷。像「財經」學群的學生有29.6% 認為自己的專業跟氣候變遷無關，與台灣急需綠色金融人才的現況較不相符；「遊憩與運動」學群的學生有27.8%認為無關，然戶外活動易受高溫等氣候變遷因素影響；「醫藥衛生」學群的學生也有27.8%認為無關，但公衛在提升民眾健康調適方面扮演重要角色。建議大專院校提升各專業連結氣候變遷，並加強各專業與氣候變遷及就業市場的連結。

環境部氣候變遷署組長溫育勇表示，為增進大學生對於氣候變遷、職涯及專業發展之間的連結，環境部已推出淨零綠領人才培育課程，盼促進大學生積極參與氣候變遷增能活動與課程，並讓學生了解其專業如何與綠領趨勢有所連結。此外，氣候署目前也正在規劃建立氣候變遷素養互動平台，提供氣候變遷線上互動測驗、氣候變遷科普知識等，盼進一步提升全民的氣候變遷知識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法