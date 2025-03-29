台南百年鹽田為舞台！大提琴家張正傑、京劇美猴王合演《空城計》

大提琴家張正傑（右）拉弦演奏大提琴和京劇美猴王朱陸豪（左）演出《空城計》。（記者楊金城攝）

2025/03/29 21:59

〔記者楊金城／台南報導〕全台首見的鹽田古典音樂會，今天（29日）下午5點在207年歷史的台南北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦，大提琴家張正傑以300歲的大提琴拉弦演奏多首曲目，也有台灣民謠《白鷺鷥》，並和京劇美猴王朱陸豪合演《空城計》、《霸王別姬》，結合音樂、文化與鹽業地景的國際級音樂饗宴，讓觀眾稱讚。

雲嘉南濱海國家風景區管理處、台灣守護文創、晉基守護教育基金會共同主辦的《白金四季》井仔腳鹽田藝術節，在台南北門井仔腳鹽田推出春季場《春25 張正傑鹽田夕陽音樂會》，以鹽田為舞台，三角大鋼琴搬進百年曬鹽場，由張正傑率領弦外之音演出，也演奏搭配朱陸豪的京劇表演，吸引遊客爭睹這場鹽田音樂盛會。

請繼續往下閱讀...

張正傑希望為台灣鹽業做一場音樂會，實現在美麗的鹽田地景舉辦夕陽音樂會，振奮又開心。

音樂會開場由晉基建設董事長廖淑芬與在地蚵寮國小學生合唱《井仔腳之歌》，象徵世代與土地的連結；張正傑接連演奏7首曲目，也和女高音翁若珮、美猴王現身的朱陸豪演出，讓觀眾稱讚不已。

雲嘉南管理處處長徐振能說，這次演出不僅創下全台首場鹽田音樂會的紀錄，「讓鹽聽見古典樂」，更展現以藝術促進地方認同、推動文化觀光、永續發展的實踐成果，透過井仔腳鹽田藝術節讓大眾更認識台灣鹽業文化的蛻變，並希望將井仔腳鹽田打造成國際級的藝術與觀光地標。

台灣守護文創董事長陳仁昌表示，井仔腳將以再造台灣鹽產業的應許之地為願景，讓鹽田轉化為藝術與文化的舞台，未來透過一場場動人的演出，讓世界看見台灣鹽業文化的故事與精神。

大提琴家張正傑以台南北門井仔腳鹽業地景為舞台，演奏大提琴。（記者楊金城攝）

《春25 張正傑鹽田夕陽音樂會》今天下午在台南北門井仔腳舉辦，以鹽田為舞台，三角大鋼琴搬進百年曬鹽場。（記者楊金城攝）

大提琴家張正傑以台南北門井仔腳鹽業地景為舞台，演奏大提琴。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法