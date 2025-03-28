新北最美河廊夜景魅力無法擋 中港光雕展順延至清明連假

新北中港大排光雕展，順應民意再延至清明假期。（記者翁聿煌攝）

2025/03/28 11:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市2025「中港大排光雕展」開展以來，為中港大排河岸帶來璨爛夜景，經在地民眾透過民代及區公所爭取，新北市水利局宣布將配合清明連續假期，光雕展再加碼延長至4月6日，3月31日至4月6日期間，水利局與大排附屬空間獨咖啡攜手推出咖啡外帶第二杯享半價優惠，邀請大家把握最後展期，到場感受光雕魅力。

水利局長宋德仁表示，原本被稱為「新莊黑龍江」已成功整治成親水遊憩的好地方，光雕展也成為新莊地區的年度盛事，每年變化的創意光影造景均吸引不少外地民眾前來，因此有市民朋友反映，盼可以利用清明連假邀中南部親友來參觀。

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水利局表示，光雕展至今已吸引57萬多人次前來觀賞，迴響熱烈，經在地的議長蔣根煌、區長朱思戎及當地里長再三詢問，建議連假將至，原訂到3月底的光雕展活動可否再延長一週，讓更多民眾能抽空前來欣賞。

水利局參考氣象署天氣預報資料後，評估雨勢為間歇性不影響防洪安全，同意再延長活動時間至4月6日，歡迎民眾把握最後的展出時間一同前來拍美照、看美景。

新莊中港大排光雕展期自即日起至4月6日，每天晚間18點至22點，交通可搭乘捷運環狀線自幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99、299至財元廣場步行約2分鐘。

中港大排河廊在各類燈光的點綴下，美的令人流連忘返。（記者翁聿煌攝）

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