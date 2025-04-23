太刺激！俄羅斯大學生若死當 恐遭送烏克蘭戰場前線！

俄羅斯烏拉爾聯邦大學學科被當掉的學生，恐將被送上烏國前線與烏軍作戰。（路透檔案照）

2025/04/23 23:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太刺激！俄羅斯溪邊烏拉爾聯邦（Ural Federal）斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk oblast）教育部近日在「武裝力量徵募委員會」授意下，建議位於該州的烏拉爾聯邦大學（UrFU）「招募」學科被當掉的學生，上前線參加對烏克蘭的「特別軍事行動」，消息一出引發外界熱議。

烏俄戰爭已持續3年多，俄羅斯軍隊傳統上每年都會在春、冬季各徵兵一次，但隨著入侵烏國行動屢屢受挫，俄總統普廷下達的徵兵令近年有擴大趨勢，本月初更傳出普廷今年春季這一波將徵召16萬名年齡介於18至30歲的男子服役，是俄國自2011年以來徵兵人數最多的一次。

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根據《莫斯科時報》 報導，由於去年斯維爾德洛夫斯克州未能完成莫斯科政府下達的前線徵兵計畫（僅完成25%），在烏拉爾聯邦地區排名墊底，因此該州教育部近日在武裝力量徵募委員會授意下，要求烏拉爾聯邦大學領導層「招募」考試不及格而被當的學生投入對烏克蘭的戰爭。

烏拉爾大學學生會本月15日公開當地教育部副部長比留克（Evgeny Biryuk）寫給校長科克沙羅夫（Viktor Koksharov）的信件，信中表示校方應該鼓勵無法承受學業負擔、背負學貸或被死當的學生與國防部簽約去當志願兵，同意者學校不予退學，而且能獲得「學術假」，並有權在服役完成後恢復學業。

報導稱，這樣的做法不只在烏拉爾大學，俄羅斯多個地區早就開始施行，一切都是為了執行總統普廷的徵兵「指示」。

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