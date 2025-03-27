竹市府挨批處置慢半拍！ 托嬰中心女嬰趴睡窒息亡今裁罰24萬

挨民代批處置作為慢半拍，新竹市府社會處今天傍晚終於對竹市東區某托嬰中心疑不當照顧4月女嬰致死案裁處24萬元罰鍰。（記者洪美秀攝）

2025/03/27 17:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區3月11日發生托嬰中心疑讓4個月大女嬰趴睡窒息送醫搶救10幾天仍不治的不當照顧事件，市議員劉彥伶痛批市府毫無作為，處置慢半拍，讓其他受托嬰兒家長心寒及擔憂。而市府社會處今天傍晚終於做出裁處，認為該托嬰中心違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條規定，將依同法第107條處以24萬元罰鍰，並要求限期提出改善計畫。

社會處表示，該托嬰中心3月11日發生嬰兒在受托期間送醫事件，3月24日該名女嬰仍搶救不及往生。發生當日社會處接獲通報就進行調查程序，除進行稽查、案件調查並保全監視器畫面，25日召開專案會議，邀請醫療、法律及幼教專家學者進行討論，因評估並認定該托嬰中心有違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條第1款之規定，故依同法第107條之規定處24萬元罰鍰，並要求該托嬰中心限期提出改善計畫。

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社會處說明，目前該托嬰中心仍收托70名嬰幼兒，因受處分後托嬰中心將被取消準公共化托嬰中心資格及補助，後續市府將依規給予家長延長3個月托育補助，協助轉托。同時也要求托嬰中心應善盡職責，隨時關注幼兒的活動與生理狀態，確保安全無虞，並防止類似憾事發生。

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