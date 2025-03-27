台電澎湖區營業處舉辦大用戶座談會 雙管齊下讓企業用電更安心

台電澎湖區營業處舉行大用戶座談會，幾乎座無虛席。（台電澎湖區處提供）（記者劉禹慶攝）

2025/03/27 16:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對電價上漲蠢蠢欲動，台電澎湖區營業處今（27）日舉辦「大用戶座談會」，廣邀轄內高壓及百千瓦以上用戶參與，透過專題簡報與交流討論，共同探討供電概況、高壓用電設備維護與定期檢驗、深度節能策略及需量反應措施等議題，協助企業優化用電管理，提升能源使用效率，降低營運成本，確保供電穩定。

從澎湖地區的供電概況切入，分析當前電力供應現況與未來發展規劃，讓企業用戶掌握用電趨勢，並進一步了解尖峰與離峰時段的負載情形，協助規劃最適化的用電策略。維護方面，台電針對高壓用電設備的管理與定期檢驗，強調妥善維護變壓器、開關設備及電纜等設施的重要性，以降低設備老化與突發故障的風險，確保企業用電過程不會受到影響，會中也說明電壓穩定對電力品質管理的重要性。

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深度節能方面，台電針對空調、空壓、馬達、變壓器等主要用電設備，提供具體的節能建議，協助企業有效降低能源損耗。另外為推動企業積極投入節能行動，座談會同步介紹政府提供的節能補助與技術輔導資源，幫助企業降低節能設備投資成本，加速節能升級轉型。

為協助企業降低電費負擔，此次座談會也深入說明「需量反應」機制，透過調整用電時段、降低尖峰時段用電需求，不僅能獲取電費優惠，還能減輕電網負擔，創造雙贏效益。同時介紹分時電價制度，鼓勵企業靈活運用離峰電價降低營運成本，並透過成功案例分享，讓企業更了解節能措施的成效。

不少用電大戶紛紛請教節電方法。（記者劉禹慶攝）

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