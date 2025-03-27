為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台電澎湖區營業處舉辦大用戶座談會 雙管齊下讓企業用電更安心

    台電澎湖區營業處舉行大用戶座談會，幾乎座無虛席。（台電澎湖區處提供）（記者劉禹慶攝）

    台電澎湖區營業處舉行大用戶座談會，幾乎座無虛席。（台電澎湖區處提供）（記者劉禹慶攝）

    2025/03/27 16:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對電價上漲蠢蠢欲動，台電澎湖區營業處今（27）日舉辦「大用戶座談會」，廣邀轄內高壓及百千瓦以上用戶參與，透過專題簡報與交流討論，共同探討供電概況、高壓用電設備維護與定期檢驗、深度節能策略及需量反應措施等議題，協助企業優化用電管理，提升能源使用效率，降低營運成本，確保供電穩定。

    從澎湖地區的供電概況切入，分析當前電力供應現況與未來發展規劃，讓企業用戶掌握用電趨勢，並進一步了解尖峰與離峰時段的負載情形，協助規劃最適化的用電策略。維護方面，台電針對高壓用電設備的管理與定期檢驗，強調妥善維護變壓器、開關設備及電纜等設施的重要性，以降低設備老化與突發故障的風險，確保企業用電過程不會受到影響，會中也說明電壓穩定對電力品質管理的重要性。

    深度節能方面，台電針對空調、空壓、馬達、變壓器等主要用電設備，提供具體的節能建議，協助企業有效降低能源損耗。另外為推動企業積極投入節能行動，座談會同步介紹政府提供的節能補助與技術輔導資源，幫助企業降低節能設備投資成本，加速節能升級轉型。

    為協助企業降低電費負擔，此次座談會也深入說明「需量反應」機制，透過調整用電時段、降低尖峰時段用電需求，不僅能獲取電費優惠，還能減輕電網負擔，創造雙贏效益。同時介紹分時電價制度，鼓勵企業靈活運用離峰電價降低營運成本，並透過成功案例分享，讓企業更了解節能措施的成效。

    不少用電大戶紛紛請教節電方法。（記者劉禹慶攝）

    不少用電大戶紛紛請教節電方法。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播