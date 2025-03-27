澎湖旅遊業者一條龍跨足休閒漁業 新船下水「擲吉」人潮爆棚

新船下水依循古禮擲吉，吸引大批民眾聚集碼頭。（記者劉禹慶攝）

2025/03/27 16:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎磯公司今（27）日舉行新船「澎磯168號」下水典禮，旅遊版圖由民宿、快艇、平台船，延伸到休閒漁業，多元經營，建築旅遊一條龍，依循澎湖傳統新船下水古禮「擲吉」，丟擲炸棗、麻糬、糖果、餅乾等給岸上民眾「分享喜氣」。

設籍馬公市山水里的澎磯公司不懼國旅市場衰退，斥資千餘萬元興建「CT2」延繩釣漁船，700匹大馬力，休息室空間增大，提供台灣有「船員證」民眾登船以工換宿，捕捉時令小管及土魠魚，不僅能販賣獲利，也能提供客人最新鮮的海產。

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「澎磯168號」下水典禮選在馬公第三漁港農漁局前方碼頭，中午時間

「擲吉」，吸引大批人潮，場面壯觀。岸邊民眾也很「專業」，拿出各種「接吉」箱子、籃子、雨傘等工具，賣力接住船員們拋下的各種物品，大家都收穫滿滿歡樂離去。

同樣場景也出現在山水漁港，新船「協海勝」號舉行下水典禮，依循古禮「擲吉」，雖然場面沒有「澎磯168號」盛大，但鞭炮聲齊鳴、民眾接吉歡樂不斷，都是希望漁船出海作業順利，都能滿載而歸。

澎磯168號漁船新船下水，在馬公內海舉行試航。（記者劉禹慶攝）

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