新北小黃運將健檢補助4/1開放報名 直系眷屬可享優惠價

計程車駕駛健檢補助4月起開放報名；小黃示意圖。（記者董冠怡攝）

2025/03/27 12:58

〔記者董冠怡／新北報導〕根據往年健康檢查統計顯示，小黃運將長時間坐姿不變、工時長且作息不穩定，常見體脂過高、腰圍過粗、腰椎與脊椎問題，新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車駕駛健檢補助，4月1日至10月31日開放報名，去年未曾參加健檢或年滿60歲者，全額補助健檢費用2900元；59歲（含）以下、曾參加過者，補助一半1450元。

林詩欽指出，補助名額3200人，凡設籍新北市、持有職業駕照及有效計程車駕駛人執業登記證的運將，可向永和耕莘醫院、新北市立聯合醫院、新泰綜合醫院以電話或現場報名登記，提供免費停車與餐點；運將的直系眷屬也可以優惠價2900元參加健檢。

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交通局說，小黃運將最常見的健康問題為腰圍過粗、腰脊椎問題，以及體脂過高，均已納入健檢項目，3間指定醫院還提供額外檢查項目，永和耕莘有腎絲球過濾率分析、心血管疾病風險指數及Inbody身體組成分析；新北聯醫增加心血管疾病風險指數（總膽固醇和高密度膽固醇比值「TC/HDL ratio」）、胰臟澱粉酶、高敏感度C反應蛋白檢查，另有針對吸菸者的一氧化碳檢測；新泰則加碼癌症篩檢及復診免掛號費的優惠。

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