為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北小黃運將健檢補助4/1開放報名 直系眷屬可享優惠價

    計程車駕駛健檢補助4月起開放報名；小黃示意圖。（記者董冠怡攝）

    計程車駕駛健檢補助4月起開放報名；小黃示意圖。（記者董冠怡攝）

    2025/03/27 12:58

    〔記者董冠怡／新北報導〕根據往年健康檢查統計顯示，小黃運將長時間坐姿不變、工時長且作息不穩定，常見體脂過高、腰圍過粗、腰椎與脊椎問題，新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車駕駛健檢補助，4月1日至10月31日開放報名，去年未曾參加健檢或年滿60歲者，全額補助健檢費用2900元；59歲（含）以下、曾參加過者，補助一半1450元。

    林詩欽指出，補助名額3200人，凡設籍新北市、持有職業駕照及有效計程車駕駛人執業登記證的運將，可向永和耕莘醫院、新北市立聯合醫院、新泰綜合醫院以電話或現場報名登記，提供免費停車與餐點；運將的直系眷屬也可以優惠價2900元參加健檢。

    交通局說，小黃運將最常見的健康問題為腰圍過粗、腰脊椎問題，以及體脂過高，均已納入健檢項目，3間指定醫院還提供額外檢查項目，永和耕莘有腎絲球過濾率分析、心血管疾病風險指數及Inbody身體組成分析；新北聯醫增加心血管疾病風險指數（總膽固醇和高密度膽固醇比值「TC/HDL ratio」）、胰臟澱粉酶、高敏感度C反應蛋白檢查，另有針對吸菸者的一氧化碳檢測；新泰則加碼癌症篩檢及復診免掛號費的優惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播