全國技能競賽北區青少年組 新北學子秀專業橫掃11面金牌

林口國中學生黎家齊獲得工業控制冠軍。（新北市教育局提供）

2025/03/27 11:30

〔記者黃子暘／新北報導〕勞動部主辦第55屆全國技能競賽，新北市學子在北區青少年組搶下13項職種中的11面金牌，市府教育局長張明文表示，新北學子在這屆競賽總獲獎79項、50人晉級全國決賽，整體獲獎率突破7成，尤其在網頁技術、工業控制、平面設計技術與3D數位遊戲藝術4職種「名次全包」，展現新北技職教育實力。

網頁技術冠軍、新北高工學生陳宣叡表示，這次比賽讓他更體悟「時間用在哪裡，成就就在哪裡」，雖然訓練過程承受壓力和焦慮，但同儕鼓勵、師長悉心指導成為他的強大後盾，他想感謝師長、學長姐陪伴自己反覆練習、修正弱點、強化專業。

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工業控制冠軍、林口國中學生黎家齊指出，他不只為升學而戰，更期待有朝一日成為國手，在練習時，他常因害怕失敗產生壓力，幸好有家人與老師支持鼓勵，讓他有機會奪冠、取得全國賽門票。

教育局介紹，漆作裝潢冠軍、瑞芳國中學生張芷綺從小熱愛畫畫，起初對漆作相當陌生，也曾畫不好長方形感到挫折，但在師長、學長姐耐心陪伴下，慢慢習得色彩與線條技法，斬獲佳績。

3D數位遊戲藝術冠軍、智光商工學生周景翊說，感謝教育局、學校提供的資源，更感謝指導老師耐心陪伴，讓他能不斷提升創意與技術，看著作品在賽場上發光的那一刻，深切感受到努力獲得了回饋，期許自己朝下一階段國手或更高舞台邁進。

教育局表示，為強化學子技職專業，新北市推動「New Top World世界頂尖人才一貫化政策」，包含就地在學獎學金、三級培訓架構與六大技職人才培育策略，打造國高中一貫化技能學習環境；這屆競賽，新北選手在CAD機械設計製圖、商務軟體設計、電子、網頁技術、電器裝配、工業控制、漆作裝潢、花藝、餐飲服務、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等11項職種中包辦前兩名，在網頁技術、工業控制、平面設計技術與3D數位遊戲藝術更是「名次全包」；市府將持續深化技職教育，結合校際與產業資源，擴大實作經驗。

瑞芳國中學生張芷綺獲得漆作裝潢冠軍。（新北市教育局提供）

智光商工學生周景翊獲得3D數位遊戲藝術冠軍。（新北市教育局提供）

新北高工學生陳宣叡獲得網頁技術冠軍。（新北市教育局提供）

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