新北土地分區證明10分鐘到手 秀朗橋北側開發區優先試辦

「新北市政府城鄉資訊查詢平台」即日起推出一項便民措施，新增整體開發區土地使用分區證明書即時核發功能。（城鄉發展局提供）

2025/03/24 10:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕民眾如果想了解居住地的都市計畫實施情況，或是辦理和土地用途有關事項，必須申請土地使用分區證明書，新北市政府即日起推出便民措施，只要土地坐落在完成整體開發的地區，透過線上申請、繳費完成，短短10分鐘就能取得分區證明書，其中秀朗橋北側整體開發區優先試辦。

新北市政府城鄉發展局都計測量科科長楊恩捷表示，民眾若要辦理營業登記、房屋興建等事項，需要申請土地使用分區證明書，市府推動線上申請，雖然已大幅減少民眾臨櫃申辦的不便，但是為了確保證明書的正確性與合法性，仍需要透過逐級人工審核才能核發，一般作業時間約1至3個工作天。

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楊恩捷指出，從今天起，「新北市政府城鄉資訊查詢平台」推出一項便民措施，新增整體開發區土地使用分區證明書即時核發功能，如果土地坐落在已完成整體開發的地區，只要透過線上申請、繳費完成，約10分鐘就能拿到分區證明書，包含施工中的秀朗橋北側整體開發區（永和區永成段及中和區尖山腳段）也適用。

她說，未來陸續完成的整體開發區，例如塭仔圳重劃案等地區，也會逐步納入土地使用分區證明書即時核發的適用範圍，省去人工審核作業，提高行政效率，縮短民眾等待時間。

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