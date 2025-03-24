台北市勞動局再辦聯合徵才 物流駕駛月薪上看80K

台北市勞就業服務處於3月24日至3月28日邀集16家國內知名企業。（記者劉詠韻攝）

2025/03/24 08:55

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局就業服務處再辦理現場徵才，今天（24日）至28日邀集16家國內知名企業，包括嘉里大榮物流、新瑞宅配、微笑單車、統一超商、十計企業社、柯旅天閣、漢記-朱記餡餅粥及中興保全等釋出493個職缺，呼籲有意求職者把握機會直接和人事面談。

勞動局指出，活動地點分別為3月24日於景美就服站，3月25日於北投、內湖、西門就服站，3月26日於景美及西門就服站，3月27日於艋舺及南港東明就服站，活動時間皆為下午2時至4時。此次參與徵才活動共計16家企業，包括嘉里大榮物流、新瑞宅配、微笑單車、統康生活事業、群品餐飲、統一超商、十計企業社、柯旅天閣、漢記-朱記餡餅粥、五花馬、森石窯、中興保全、愛關懷居家長照、星樂活居家長照、聯承居家長照及誠實居家長照。

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由於電商蓬勃發展，貨物運輸需求量大增，就業服務處表示，嘉里大榮物流釋出駕駛員高薪可達80K，辦事員月薪可達35K，工作內容為文件分類、審核建檔、接聽電話等，其中裝卸員薪資45K。新瑞宅配司機薪資達50K，並釋出機車宅配專員及板車手，配送區域固定，週休二日，固定休週日，週六或週一排休；微笑單車（YouBike）釋出調度專員薪資介於37.1K-41K，夜班調度專員及大夜班維護專員高薪則達43.1K及48K，最高時薪240元。

勞動局強調，餐飲及零售業仍是本次徵才的主要需求領域，相關職位薪資及福利有大幅調整。針對餐飲服務業方面，森石窯外場儲備幹部43K，漢記店長42K、儲備幹部41K，群品餐飲見習襄理39.8K；零售業方面，統康生活事業儲備店長及十計企業社專職大夜高薪42K。

針對照顧服務需求，勞動局並邀請星樂活居家長照、愛關懷居家長照、聯承居家長照及誠實居家長照等機構，兼職時薪皆為220元以上，愛關懷居家長照的居家督導員月薪可達38K。

為鼓勵壯世代勞工重返職場貢獻長才，就服處推出「55Plus壯世代就業促進措施」，凡年滿55歲以上，或45歲以上依法退休者，且離開職場三個月以上，經公立就業服務機構推介成功就業滿90天，即可申請獎勵金3萬元，最高6萬元。

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