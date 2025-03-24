將有第3家航空公司飛澎湖？ 陳光復和楊曜說法不同調

澎湖天空是否出現第3家航空公司？引發立委縣長網內互打。（記者劉禹慶攝）

2025/03/24 09:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年澎湖縣長就職2周年記者會，縣長陳光復信誓旦旦表示，今年5、6月有第3家航空公司有望飛澎湖天空，各界寄予厚望。但同為民進黨籍立委楊曜，卻在臉書直接「打臉」，認為第3家航空公司仍是「傳說」；陳光復則公開回應，一切仍持續努力進行中，請民眾多給點時間。

楊曜表示，從民航局得到的訊息是從未收到新公司的申請案，縱使有新的航空公司申請，飛航國內航班所需的程序驗證很難在今年投入市場營運。陳光復則宣布今年5、6月會有第3家航空公司投入國內線營運。楊曜表示，為了盡速完成協調連續假期和觀光旺季的加班航次，不得已而轉述了民航局的說法，並沒有挑戰澎湖縣政府官方說法的意圖。

請繼續往下閱讀...

針對立委楊曜的說法，陳光復親上火線說明，關於第3家航空公司飛澎湖，縣府團隊ㄧ直在持續努力洽商爭取中，第3家航空公司牽涉的範圍極廣，包含資金、航權、轉運等問題，並非短時間可以敲定。！也就是因為尚未完全定案，因此，就還未向民航局「提出申請」，民航局當然就不會有澎湖縣第3家航空公司的相關「申請」資料了！

澎湖是否有第3家航空公司飛航？楊曜認為陳光復的訊息可能是民營航空公司所提供的資料。資訊管道不同，造成資訊上的落差。作為澎湖縣民，當然希望陳光復縣長的說法才是對的。陳光復則希望民眾多給縣府團隊ㄧ點時間，耐心等候縣府的官方消息，並呼籲民眾切勿被「非縣府官方」的訊息所干擾，ㄧ切以「縣府官方」的訊息爲準！

澎湖僅有二家航空公司，每逢運輸高峰期一票難求。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法