為何叫南港「LaLaport」？「這強項」打動最多網友心房

南港LaLaport於20日開幕，吸引許多民眾前往。（資料照）

2025/03/23 23:39

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市南港區新開幕的購物中心「LaLaport」，昨（22）日迎來開幕後首個週末，吸引大量人潮。網友好奇發問「LaLaport有什麼比較特別的嗎？怎麼好像很夯」。鄉民回覆，主打「親子百貨」、「走家庭路線的購物商場」、「走廊非常大，座椅非常多」，「地板比較寬，很適合帶小孩」等。

網友前天在網路論壇PPT八卦板上，以「LaLaport跟一般百貨公司差在哪？」為題發文表示，百貨公司不就差不多那樣子，什麼遠百、新光、巨城，LaLaport有什麼比較特別的嗎？怎麼好像很夯。

請繼續往下閱讀...

鄉民回應，「椅子很多，等老婆不必罰站」、「走廊大，第一次去日本的感覺很舒服」、「很大好逛，休息點很多，日牌也很多」、「光廁所跟空間設計就勝出」、「有哈利波特（專賣店）就贏了」等意見。

但也有其他網友說「換湯不換藥啊」、「哪家開幕一開始不是這樣」、「還是搶不贏信義區」、「就日式裝潢的百貨公司而已，店家大同小異」等不同看法。

至於為何叫LaLaport？日本三井不動產集團日前說，「LaLa」指「雀躍心情與愉悅貌」，「port」則是港口，想打造體驗歡樂世界的入口。三井表示，主打匯集餐飲、親子與日系品牌的購物環境，還提供900個休憩座位，以滿足不同年齡層的客人。

而南港LaLaport進駐廠商，除常見的UNIQLO、GU、大創等日系大牌，還有嘉義的林聰明沙鍋魚頭，以及淡水新建成餅店等，多家餐飲品牌，也能解決附近上班族用餐問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法