冰箱清出甜麵醬「黴菌花」嚇翻人 網驚：實驗室都養不出

網友放在冰箱的甜麵醬竟長出一朵「黴菌花」。（擷取自Dcard）

2025/03/23 23:52

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冰箱若是清潔不當，容易滋生黴菌且散發異味，頻繁開門更是容易導致冰箱因溫差產生濕氣，成為黴菌培養皿。有網友在清理冰箱時，意外發現冷藏許久的甜麵醬竟然發霉且長出一朵「黴菌花」，讓他嚇得表示，「我的冰箱是不是該整個洗一遍了」。

一名網友在Dcard發文表示，今天在清冰箱看到一個不知道冰了多久的甜麵醬，結果甜麵醬上面竟發霉且長了一朵花，讓他驚喊，「太酷了吧！不過我的冰箱是不是該整個洗一遍了」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「花黴，讀音正確」、「那朵花長的也太完整」、「是冰箱還是培養皿」、「直接刷新我對發霉的認知」、「我覺得你發對地方的話是可以賣錢的，我同學在實驗室都養不出他想要的菌」、「你家是不是整體很髒，感覺黴菌、細菌亂噴的那種」、「可以再放十年嗎」。

YouTube頻道「Smart Fox」就曾介紹冰箱除溼及除臭的方法，只要把一卷全新的捲筒衛生紙放入冰箱，衛生紙裡的纖維素就能有效的吸濕除臭，讓冰箱的溼度維持在正常標準，同時還能使冰箱運作更有效率，達到省電效果。

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