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    公墓改為運動休憩場所 屏東民代要求遷葬加快

    屏東縣議員要求加快公墓遷葬。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議員要求加快公墓遷葬。（記者葉永騫攝）

    2025/03/23 17:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕繼屏東市、長治鄉進行公墓遷葬作為運動休閒場所及公園後，縣議員李世淦要求縣府應該加快將內埔鄉、萬巒鄉等公墓遷葬改建為運動休閒活動場域，提供民眾更多的運動休閒場所。

    屏東市第15公墓在辦理遷葬後成為機關及運動休閒場所，不但增加附近地區的休閒運動場所也讓該區域的地價上漲，民眾滿意度升高，而長治鄉第一、第二公墓也開始辦理遷葬作業，土地不但可作為治洪池也兼具地方休閒運動之用，在環保葬愈來愈興盛下，公墓的遷葬讓土地活絡使用已成為趨勢。

    屏東縣議員李世淦在縣議會臨時會提案要求，縣府應盡速推動內埔鄉振豐村、豐田村第五公墓，以及萬巒國中旁的第一公墓遷葬案，希望遷葬後的土地規劃為樂活運動館，提升全民運動風氣，並強調內埔鄉人口老化為全國第5名、屏東縣第1名，平均每4人就有1人是65歲以上的長者，為了照顧在地長輩健康，可以規劃為樂活運動館，讓長者有更多的地方散步休閒運動，而萬巒國中旁邊是公墓，造成雜草叢生、蚊蟲肆虐，嚴重影響當地環境衛生及觀瞻，對於學生學習也有影響，因此希望縣府快辦遷墓後，規劃休閒及運動功能之場所來嘉惠地方。

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