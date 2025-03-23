嘉義市桃花心木廊道落葉滿地 騎車當心

大量的桃花心木落葉。（記者林宜樟攝）

2025/03/23 17:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市世賢路二、三段種植大量桃花心木，被譽為「最美嘉義市綠蔭廊道」，3月中下旬至4月正值落葉期，連綿逾千棵參天的桃花心木由綠轉為紅褐色，隨風飄落的樹葉為地面鋪上一片紅褐的厚地毯，吸引不少民眾觀賞。但大量落葉飄到道路上，雖然嘉義市環保局增加清掃次數，仍無法完全處理，也呼籲民眾騎車經過時要注意安全。

嘉義市環保局表示，許多民眾前往世賢路觀看桃花心木落葉景觀，提醒行人觀賞美景之餘，要遵守交通規則，勿貪近路任意穿越馬路。

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嘉義市保護局表示，桃花心木落葉較多的世賢路、自由路、大雅路、大同路等路段有78處設置告示牌，清潔隊視落葉情況增加人力清掃次數及掃街車出勤頻率，優先清理側溝及排水孔上落葉，以確保水路暢通，但仍追不上落葉紛飛掉落的速度，時常剛清掃完的區域在吹起一陣風後，又落下滿地落葉，估計每日落葉量約平時的10倍，清潔隊員仍盡力維護道路整潔。

嘉義市環保局表示，民眾欣賞桃花心木美景，也請體諒清潔人員辛勞，共同維護美麗的市容。

道路旁有許多落葉。（記者林宜樟攝）

嘉義市季節限定的桃花心木落葉景色。（記者林宜樟攝）

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