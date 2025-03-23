朴子國中學子 奪Toyota全球夢想車繪畫賽雙金

朴子國中學生侯禹彤（左）及蘇芃羽（右）參加「Toyota全球夢想車繪畫比賽」獲得金獎。（朴子國中提供）

2025/03/23 14:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子國中推動藝術教育，學生侯禹彤及蘇芃羽參加「Toyota全球夢想車繪畫比賽」，日前成績公布，獲得C組（12-15歲）最高榮譽金獎，將代表台灣送往日本參加世界大賽。

侯禹彤的作品「多功能機械螳螂車」，源於2024年花蓮大地震帶給她的震撼與省思，萌生設計多功能救災機械螳螂車的想法；螳螂的每隻腳上都有不同的救難工具，身體由片片堅固鋼鐵組成，支援救災，在滿目瘡痍的瓦礫堆中，色彩繽紛的螳螂車如同希望的象徵，希望帶給災民溫暖與力量，作品散發出溫暖人心的正能量。

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蘇芃羽的作品「海洋淨化車」，創作靈感來自於對海洋生態的關懷，她觀察到海洋環境日益惡化，是人類長期無節制的破壞，因而構想如吸塵器般的環保車，專門清理海洋垃圾，為海洋生物打造潔淨、安全的棲息環境，希望透過作品提醒人們減少污染，提升大眾對海洋重要性的認識。

朴子國中校長黃雪惠說，今年比賽來自各地的優秀作品近3萬件，其中三件作品獲得C組金獎，朴子國中就占2件，學校致力於發展藝術教育，有特色班級美術班，鼓勵學生勇於創作，透過繪畫表達想法與夢想，能夠在比賽獲得好成績，感謝師長的悉心指導與培育。

指導老師陳香秀說，先向學生介紹歷屆得獎作品，進行構圖，再上色，獲獎作品能代表台灣參賽，是無比榮耀，也讓更多人看見台灣的藝術能量。

侯禹彤的作品「多功能機械螳螂車」創作理念。（朴子國中提供）

蘇芃羽的作品「海洋淨化車」創作理念。（朴子國中提供）

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