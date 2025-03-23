網推「天狗野溪溫泉」秘境？ 村長苦勸：別拿生命開玩笑

天狗野溪溫泉位於梅象大橋下方上游約500公尺處。（圖由民眾提供）

2025/03/23 13:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉梅象大橋下方水域為縣府公布之危險水域，鄉公所也已立牌禁止進入戲水，然而橋下河床的天狗野溪溫泉，近來因網路介紹，再度吸引不少遊客前往；因3年前曾發生遊客泡野溪溫泉遭河水沖走溺斃的憾事，當地村長憂心忡忡，勸遊客不要拿自己的生命開玩笑。

苗栗縣泰安鄉為知名溫泉區，鄉內溫泉旅宿林立，但梅象大橋下方上游處約500公尺處的天狗野溪溫泉，卻更受到喜愛野外休閒動運愛好者的青睞，近來該野溪溫泉因網路介紹，再度吸引不少遊客前往。

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因該野溪溫泉於2022年2月間，曾發生5男1女前往泡湯，不料回程途中，1女失足墜溪被沖走，經救援人員搜救，隔天上午於下游800公尺被發現溺水死亡的憾事。當地梅園村長陳福星，對於前往泡野溪溫泉者，總會苦口婆心地勸說。

陳福星表示，泰安鄉梅象大橋下方水域，為縣府公布之危險水域，鄉公所也已立牌禁止進入戲水，並用鐵絲網將橋頭下河床的路徑圍起，但不少遊客仍無視告示，從縫隙鑽下，要是出了事情，誰要負責？勸遊客不要拿自己的生命開玩笑。

對此，泰安鄉公所已於2022年函文說明，禁止下梅象大橋河床戲水，請警消機關協助先予以勸導驅離，不聽勸告者請逕依發展觀光條例第60條第一項處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

消防局也提醒，戲水千萬不要前往設禁制標誌的水域；玩水時也要考量自身狀況，隨時警覺天氣變化，應撤離就撤離，不僥倖逗留。安排玩水活動時，一定要慎選評估水域安全措施。

泰安鄉公所於梅象大橋橋頭旁，設立有警告牌。（圖由民眾提供）

泰安鄉公所已於2022年函文說明，禁止下梅象大橋河床戲水，請警消機關協助先予以勸導驅離，不聽勸告者請逕依發展觀光條例第60條第一項處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。 （圖由民眾提供）

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