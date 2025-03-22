「下營香」暖身 千人踩街預告3/24起連4天上帝廟文化祭藝陣表演

藝陣踩街演出。（記者楊金城攝）

2025/03/22 23:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營北極殿玄天上帝廟3年1科「下營香」29、30日舉行遶境大典，為迎接地方慶典，佳尼特教育基金會、海墘營文化藝術基金會在今天（22日）下午舉辦千人踩街，隊伍中有8校學生藝陣，還有藝閣車，各社區與農會組隊，預告上帝廟文化祭24日登場，為「下營香、扛大轎」暖身。

海墘營董事長姜志聰指出，兩基金會24日到27日舉辦下營上帝廟文化祭，邀請台南市46所國小藝陣，包括舞龍、獅陣、武術、戰鼓、扯鈴、宋江陣、跳繩、獨輪車、民俗舞、原住民舞、太鼓和十鼓等，每天從下午5點起在上帝廟前表演，慶祝上帝爺公神誕慶典，炒熱下營香。

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佳尼特教育基金會創辦人陳俊安回饋故鄉，多年來舉辦各類型藝陣展演，保存藝陣文化，凝聚社區情感，這次為慶祝「上帝公生」，與海墘營共同舉辦「文藝薪傳迎玄帝、百年風華慶聖誕」活動。

今天下午的千人踩街從下營區公所出發前往下營上帝廟，歸南國小跳鼓陣及舞龍、保東國小戰鼓隊、大灣國小客家獅、文和實小台灣獅、西門實小太鼓隊、日新國小舞龍、和順國小廣東獅、仁和國小戰鼓、下營國小熱舞及扯鈴、坔頭港國小及仙草實小太鼓一路表演，還有真人藝閣車，上帝廟神轎也出巡，吸引民眾觀賞、鑽轎底祈福，十分熱鬧。

今天下午台南下營千人踩街，連上帝廟神轎也出動。（記者楊金城攝）

踩街歡樂。（記者楊金城攝）

真人藝閣車參加下營踩街。（記者楊金城攝）

下營上帝廟的神龜也被打造裝置藝術參加今天下午的踩街，為下營香炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

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