串聯白沙屯觀光廊道 好望角海丘之心最快6月動工

好望角位於西濱快速道路附近，遊客可透過西濱聯絡拱天宮。（記者蔡政珉攝）

2025/03/22 23:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府推動的「好望角海丘之心暨百年過港隧道」統包工程順利標出，總經費2億4000餘萬，最快6個月後可動工。 好望角海丘之心鄰近白沙屯拱天宮，文觀局希望藉由此計畫，讓遊客發揮外溢效果。

苗栗縣政府文化觀光局表示，統包工程標出後將由得標的統包廠商進行規劃案，估計需要至少半年時間，希望能早日完成規劃設計後動工。苗縣府文觀局也提到，好望角為中部西岸親近海岸與河口的丘陵觀景點，每年估計可吸引30萬遊客，且距離知名的白沙屯拱天宮約僅4公里。

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因好望角位於西濱快速道路附近，遊客也可透過西濱快速道路聯絡拱天宮，因拱天宮每年可吸引超過300萬人次遊客，苗縣府文觀局希望藉由此計畫讓遊客發揮外溢效果。

至於過港隧道，位於後龍鎮南部與山邊媽祖廟相距不遠，比鄰通霄鎮白沙屯地區，為台鐵苗栗舊海線重要隧道，並獲登錄為歷史建築，是知名觀光景點，隧道內燈光與環境也經美化，且可與好望角、拱天宮相串聯。

苗縣府文觀局強調，希望工程案能以白沙屯拱天宮媽祖文化，與好望角遊憩區做為核心主軸，規劃與串接各遊憩據點，並持續吸引更多遊客，提升苗栗海線觀光並振興地方經濟。

白沙屯拱天宮。（記者蔡政珉攝）

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