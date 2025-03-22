年輕人偏愛合成皮外套？網：膩了就可以丟

網友發文，年輕人偏好穿合成皮外套，為何不穿質感更好的真皮外套？示意圖。（彭博）

2025/03/22 23:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年輕人的穿搭風格和流行趨勢變化迅速。網友發文疑惑道，近年來，許多年輕人偏好穿合成皮外套，為何不願多花些錢，買質感更好的真皮外套？貼文曝光後，引發正反兩面熱議。

近日網友在PTT以「合成皮外套」為題發文說，近年來，合成皮外套在台灣的年輕人中非常流行，尤其是在捷運上，10個年輕人中就有5個人在穿。但他指出若再多付1000至2000元，就能買歐洲快時尚品牌的真皮外套。原PO不禁好奇，相比合成皮，真皮外套不僅質感更好，還更耐用，為何年輕人不直接買真皮外套？

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貼文曝光後，網友紛紛留言，「真皮的都合身，現在大學生都要寬鬆越寬越好」、「其實加一點預算，在古著店找找就有品項不錯的可以買」、「真皮硬、重而且不適合台灣天氣」、「路上懂真皮的人也沒多少吧，尋求一個帥而已」、「都是不懂或者沒錢又想穿才會買合成皮的，差的合成皮可能穿不到兩年，就開始掉屑或是裂開」。

另外，許多人認為「價格高低」和「流行趨勢」是主因，「主要是真皮貴，很多年輕人趕流行皮衣只穿一兩季就會換另一套」、「真皮隨便都3萬以上，學生哪有錢」、「年輕人又沒啥錢買真皮，那就先買便宜的講求視覺感才划算」、「說到底還是預算先決」、「現在流行變很快，合成皮穿一兩年膩了就可以丟了，真皮只有壽命長，久了還是會膩」。

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