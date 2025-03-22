台南濱海軸帶文化走廊啟用 七股溪南休閒農業區增觀光亮點

台南市七股溪南休閒農業區在七股溪南里南31-1線打造「台南濱海軸帶文化走廊」，展示七股生態、人文、自然美景等畫作，成為七股觀光新亮點。（記者楊金城攝）

2025/03/22 23:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南市七股溪南休閒農業區在七股溪南里南31-1線打造「台南濱海軸帶文化走廊」，今天（22日）揭牌，展示七股生態、人文、自然美景等畫作，成為七股觀光新亮點。

10多年前，七股溪南里活動中心前就設有文化走廊，展示在地藝術家周龍安的畫作，因畫作褪色或毀損，溪南休閒農業區發展協會去年邀請周龍安返鄉開畫展，展出水墨畫彩繪七股的美景大受歡迎，再讓協會動起重塑文化走廊構思。

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七股區長李佳隆、溪南休閒農業區發展協會理事長吳仲常、文化走廊協力團隊包括農業部農村發展及水土保持署台南分署、台大漁業科學研究所、樹德科大校休閒與觀光管理學系代表出席今天溪南里「台南濱海軸帶文化走廊」的揭牌。

吳仲常說，文化走廊的畫作，由周龍安藝術團隊精心繪製，並結合當地居民的文字創作，展現社區共創精神，期望文化走廊的啟用，加入藝術氛圍提升溪南休區的吸引力，促進觀光發展。

文化走廊展示作品有「七股潟湖夕照」、「紅樹林萬鳥歸巢」、「網仔寮汕沙洲」、「七股溪南吳家古厝」、「黑面琵鷺」等畫作，反映七股生態、美景與人文風情。

樹德科大休閒與觀光管理系主任施君翰說，成立17年的七股溪南休區，轉型傳統農漁村致力推廣休閒農業，體驗漁村文化的遊程吸引各地遊客，走化走廊的啟用提升休區的吸引力及漁村藝文氣息。

七股溪南里的「文化走廊」，展示七股生態、人文、自然美景等畫作。（記者楊金城攝）

台南市七股溪南休閒農業區在七股溪南里南31-1線打造「台南濱海軸帶文化走廊」。（記者楊金城攝）

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