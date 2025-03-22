復興水蜜桃、新屋洋香瓜「凍傷」 農業局提醒上傳通報

桃園市復興區農會果樹產銷班長林金龍在華陵里種1甲地的水蜜桃，受低溫下雪、下霜影響，出現一點受損狀況。（桃園市農業局提供）

2025/03/22 20:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市近1週低溫，復興區、新屋區都有農產受損通報，農業局最新災損統計，復興區水蜜桃，由於花及新芽結霜，被害面積10公頃，約1000棵，損害程度5％；新屋區洋香瓜：葉面黃化萎縮，被害面積2.55公頃，損害程度30％，實際致災原因及損害程度鑑定，將和桃園農業改良場、農糧署北區分署共同審認。

復興區農會果樹產銷班長林金龍在華陵里種1甲地水蜜桃，他說，水蜜桃現值萌芽、開花期，受低溫下雪、下霜影響，有出現一點受損狀況，實際影響程度還待確認。

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農業局農務科長張瓊霙指出，復興水蜜桃目前正值開花期，損害程度5％，待14天後達幼果期再勘災，明確致災原因及實際損害程度；新屋區接到1位農友反映洋香瓜定植初期，損害程度30％，排定這週一勘查致災原因及實際受損程度，是否為低溫造成的農損，還待確認，救助標準的農損面積須達20％。至於18日下雪影響2公頃茶園，由於後續沒再下雪、下霜，農友說已無影響，因此就無列入災損。

農業局提醒，低溫特報尚未解除，請農友持續注意作物防寒措施，農作物如發生災損，請盡速將照片上傳天然災害App或向公所通報。

桃園市新屋區1位農友種植洋香瓜，葉面黃化萎縮，被害面積2.55公頃，損害程度30％。（桃園市農業局提供）

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