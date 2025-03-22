AI導入高中各學科 國教署開放262教案免費使用

竹南高中透過AI協助發想作品內容及硬體接線。（教育部提供）

2025/03/22 10:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕因應人工智慧新興科技崛起，教育部國教署自去年起，已將AI科技導入「高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫」，增加教師運用AI於課程教學活動設計的能力，包括英語翻譯、簡化複雜數據成圖表、設計程式等多面向，已累積262項各科別教案，盼藉此引導引導師生善用多元科技平台等輔助工具達到學習目的。

國教署表示，目前已有教師研發262件科技融入各學科的教材教案，皆已上傳至計畫網站，供全國師生免費使用。未來將持續推動「AI輔助自主學習」，為教育注入新活力。

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國教署說明，計畫不僅鼓勵學校運用數位學習平台支援學生的自主學習，更將AI融入「學生自學、組內共學、組間互學、教師導學」4學的教學策略中，導入行動科技及AI應用軟體等技術進行學習，讓學生將AI當作學習夥伴，練習提問並學習辨別資訊的正確性。

國立新豐高中教師紀欣妤表示，將AI應用於「英文科」課堂中，不僅能解決拼字及文法問題，也幫助學生更專注於課程內容學習，另在接待外國學生用英文介紹台灣特色時，透過AI省去大量翻譯時間，且能迅速掌握重點，她也觀察到其他同學運用AI的創意及新觀點，瞭解到合作分享、探究發表的重要性。

國立竹南高中教師鄭閔鴻表示，將AI融入數學課程，可讓學生思考如何詢問AI問題，提升其表達能力，以及引導學生使用AI進行解題過程之合理性。學生表示，藉由ChatGPT將腦海中想法具體呈現，雖不擅長程式設計，但當學習遇到困難時，透過AI工具從旁輔助，適時補足程式設計所需知能，讓他順利設計出成品，非常有成就感。

國立北門高中地理科教師賴致瑋表示，AI夥伴能快速協助師生處理複雜數據資料，生成各類統計圖表及互動式地圖，讓空間資訊科技這門課程降低學習門檻，學生能更快進入地理空間分布的觀察與討論，更切合地理學這門學問的精神，除減輕教師們對帶領學生實作的負擔，也培養學生反思與探究能力。

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