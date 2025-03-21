台北捷運中山站「1設計」激似澀谷！網狂讚：感覺在日本

北捷中山站1、4號出口拓寬約20公尺的斑馬線，讓民眾過馬路更安全。（擷取自台北市交通管制工程處）

2025/03/21 20:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市南西中山商圈擁有許多特色文創小店、咖啡廳、古著服飾店林立，不過近期捷運站外的1號、4號出口，中間斑馬線拓寬非常多，看起來相當的乾淨整潔，並且讓民眾能夠更安全、方便的逛街。貼文曝光，不少網友都大讚，「越來越有日本澀谷十字路口的感覺了」。

近日中山站外的新斑馬線設計，在Threads引發熱議，新的斑馬線非常有美感，就好像到了澀谷街頭的感覺，「根本台灣小澀谷」、「歡迎來中山澀谷」、「那邊確實需要啊，人山人海的等著過馬路」、「我覺得可以還有畫參考線，這美感給過」。

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另外，臉書粉專零號出口 Exit No.0也透露，拓寬馬路後的中山站照片，以及原有兩側的斑馬線已被刨除，「長期施工的中山捷運站1號出口，終於將在今年5月底開放使用」。

台北市交通管制工程處表示，為提升捷運中山站周邊交通流動性及行人安全，捷運公司於捷運中山站1、4號出口規劃總寬約20公尺行穿線，以完善線型公園行人通行動線，亦為市民提供更加安全、便捷的通行環境。

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