大和盃澎湖磯釣賽開釣 日本8冠王選手田中貴跨海交流指導

雖然天公作美，但不時激起浪頭，考驗選手釣魚技巧。（記者劉禹慶攝）

2025/03/21 16:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由大和公司與馬公市公所攜手為公益舉辦的第10屆大和盃澎湖磯釣邀請賽，今（21）日熱鬧登場，「七海刀狼」沈文程擔任代言人，主辨單位還邀請日本頂尖磯釣好手、DAIWA GURE MASTER比賽8冠王田中貴，於23日最後一天賽事中，與本屆澎湖冠亞軍好手進行刺激的台日交流賽。

今年邁入第10屆大的大和盃澎湖磯釣賽，共有全國各地共88名磯釣好手參賽 ，包括3名女性選手，巾幗不讓鬚眉，無懼7級陣風搭船登上姑婆嶼參賽。為增加賽事精彩度，今年首次採取種子制度，挑出歷屆得獎的12名種子選手，分散排序增加賽事的對抗性。

請繼續往下閱讀...

大和盃澎湖磯釣邀請賽是全國首屈一指的磯釣界賽事，每年吸引磯釣好手齊聚澎湖大展身手，台灣大和公司董事長陳秋明、馬公市長黃健忠、「七海刀狼」沈文程及日本8冠王田中貴等嘉賓今晚會齊聚會場，為參賽磯釣選手加油打氣，並將當天漁獲捐贈公益機構。

今天天公作美，但姑婆嶼陣風有7-8級，白浪浪頭打上岸，浪花四濺，嚴格考驗選手釣魚技巧，參賽選手經驗都相當豐富，釣上大物驚呼聲不斷。大和盃磯釣賽帶來大批選手與家屬，為澎湖淡季觀光注入新活力。

大和盃磯釣賽，選手們乘風破浪搭船抵達姑婆嶼競技。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法