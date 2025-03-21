落實全民國防 南投高中學生成功嶺實彈射擊

南投高中2年級學生，20日前往成功嶺營區體驗實彈射擊。（南投高中提供）

2025/03/21 14:56

〔記者張協昇／南投報導〕中國軍機、艦頻頻在台海周邊演習，升高兩岸緊張情勢，為加強全民國防教育，南投高中學生2年級近450名師生，昨（20日）前往成功嶺營區體驗實彈射擊，該校主任教官劉曜彰表示，希望藉由這樣的體驗活動提升師生的憂患意識，建立全民國防觀念，共同守護自己的家園。

南投高中近期展開一系列國防教育活動，除海軍年度敦睦遠航訓練支隊3月14、15日停泊台中港，由教官率學生前往參觀外，昨（20日）也辦理全民國防課程年度重頭戲-實彈射擊體驗，由學務主任賴滄本帶領2年級近450名師生前往成功嶺營區體驗實彈射擊。

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南投高中主任教官劉曜彰指出，為了這次的實彈射擊活動，學校在開學後就開始做密集訓練，包含槍枝的介紹、射擊8大要領及射擊程序等，師生們也非常期待難得的實彈射擊體驗活動，帶著興奮雀躍心情前往成功嶺營區，不少學生熟練、安全地的完成每個射擊動作，且紛紛命中目標，展現訓練成果，也盼此活動達到提升師生憂患意識、落實全民國防教育目的。

南投高中學生2年級近450名師生，20日前往成功嶺營區體驗實彈射擊，展示射擊成果。（南投高中提供）

海軍年度敦睦遠航訓練支隊3月14停泊台中港，參觀的南投高中學生體驗模擬操作火箭筒等武器。（南投高中提供）

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