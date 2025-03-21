澎湖藍色公路今年首航 雲豹輪載運321位旅客抵馬公港

澎湖布袋至馬公藍色公路，今年由雲豹輪首航。（民眾提供）

2025/03/21 15:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖藍色公路布袋至馬公客輪，今（21）日由雲豹輪首航，載運321位旅客，由嘉義布袋抵達澎湖馬公港，揭開今年觀光旺季序幕，3月份還有凱旋8號、太吉3號、滿天星1號加入疏運行列，搭配高雄至馬公定期客輪澎湖輪，迎接清明節返鄉人潮。

僻處離島的澎湖縣，對外交通仰賴海空運運輸，由於國內航空僅剩下華信、立榮航空（七美航線是德安航空），疏運澎湖旅客，由於班機調度有限，往往一票難求，尤其是遇到農曆春節、清明節、花火節開幕等特定節日，更是候補人潮大排長龍，除了仰賴緊急調度支援班機或運輸機之外，海運更能有效紓解部分人潮。

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但因藍色公路受到天候影響甚鉅，因此每年東北季風起就必須停航，只能在3月天氣平穩後，才能再度啟航，今日雲豹輪展開今年澎湖至布袋藍色公路首航，正式揭開澎湖觀光旺季序幕，321名旅客搭乘雲豹輪抵澎，在嘉義布袋港舉辦簡單首航儀式，並燃放鞭炮歡送，希望今年都能滿載，平安順利往返馬公至布袋。

由於緊接著是清明連續假期，澎湖人重視祭祖傳統，因此旅外澎湖民眾都會返鄉掃墓，空運機票吃緊，海運適時加入疏運，為不少澎湖旅外民眾圓夢，再下來就是花火節開幕式，現已傳出機票、民宿都一位難求，海運除了加班運輸外，另一條龍門至布袋客輪航線，也會加入疏運行列。

雲豹輪今年澎湖至布袋藍色公路，率先拔得頭籌。（民眾提供）

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