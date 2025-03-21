主動通知用水異常、施工停水資訊 台北「您的水管家」一站式服務

台北自來水事業處推出「您的水管家」一站式服務網站，除了常用的線上繳費、帳單管理，還提供發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知。（北水處提供）

2025/03/21 15:12

〔記者林承鴻／台北報導〕台北自來水事業處推出「您的水管家」一站式服務網站，除了常用的線上繳費、帳單管理，還提供發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，亦可查詢水質資訊、碳排放量等，隨時掌握用水情形。

北水處說明，只要掃描水費單上專屬QR碼，或使用電子帳單上的連結，即可使用「您的水管家」服務，也可以直接到北水處官網首頁（https://mbr.water.gov.taipei/）註冊帳號，或是使用台北通帳號直接登入。

請繼續往下閱讀...

此外，「您的水管家」提供引導式推薦服務，會根據用戶的資料分析及推薦適合的服務，如發現水量異常，會主動提醒檢查用水設備，非常方便，民眾也可進一步申請家戶節水到府服務，將有專人到府提供節約用水的方式及建議。

「您的水管家」整合各項服務，能將多筆水號設定為合併帳單，通通都可以線上一指搞定。北水處建議將帳單寄送方式改為電子帳單，使用行動支付繳費的用戶還可獲得每期水費折抵10元的優惠，首次申辦電子帳單者，再加贈自來水園區貴賓電子票券2張。

適逢3月22日世界水資源日，北水處請用戶一起珍惜水資源，響應節水減紙愛地球，鼓勵申辦電子帳單，讓北水處做「您的水管家」，協助用戶輕鬆地管水、管帳。有關「您的水管家」服務可至北水處官網頁面查詢，或致電北水處24小時客服專線02-87335678洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法