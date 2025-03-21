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    回暖持續至下週三高溫近30度！專家曝下一波變天時間

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週一至三高溫除了中北部逐漸逼近30度外，南部將有30度或以上高溫出現機會。（資料照）

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週一至三高溫除了中北部逐漸逼近30度外，南部將有30度或以上高溫出現機會。（資料照）

    2025/03/21 12:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今日北方冷高壓東移出海，過去幾天影響台灣的冷空氣也持續減弱，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，預測這樣天氣穩定且氣溫持續回暖的現象，將一路持續至下週三，直至下週四鋒面通過及東北季風增強，天氣將轉趨不穩，氣溫也可能再度下降。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今日北方冷高壓東移出海，過去幾天影響台灣的冷空氣也持續減弱，環境水氣持續偏少，各地天氣都算晴朗，僅東部有局部雲量，但整體都沒有太多的降雨影響。而受輻射冷卻影響，今日平地的晨間低溫都還是有10度以下低溫出現，仍是以中北部沿海空曠及各近山平地最為明顯，感受仍是寒冷。不過，白天起隨陽光出現，各地氣溫將會回升，預測北部及東部高溫約20-23度，中南部高溫約24-26度，相對較舒適，甚至南部有些偏熱了。

    粉專指出，預測這樣天氣穩定且氣溫持續回暖的現象，將一路持續至下週三，大家可把握近期的好天氣，但外出進行戶外活動就要做好防曬措施並多補充水份，預測週末各地高溫都有機會達25度以上，甚至下週一至三高溫除了中北部逐漸逼近30度外，南部將有30度或以上高溫出現機會。而夜低溫普遍落於15-20度左右，仍是較舒適或偏涼，但日夜溫差顯著，易增加呼吸道不適或感冒風險，建議適時調整衣物，以維持身體適應穩定。

    粉專分析，目前來看，接下來要有較明顯的天氣變化可能落在下週四了，屆時隨鋒面通過及東北季風增強，天氣將轉趨不穩，氣溫也可能再度下降。建議大家持續關注最新氣象資訊，以便及早應對變化。

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