高市抽查清明節食品 4件蔬果農藥殘留遭下架開罰

高市衛生局人員到市場、超市等場所，抽查清明節及兒童節相關應景食品。（高雄市衛生局提供）

2025/03/21 10:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局近期抽查清明節應景食品，共計抽驗103家業者販售的144件應景食品，結果有4件蔬果農藥殘留不符規定，已令業者即刻下架並依法裁罰。

衛生局說明，此次前往傳統市場、春捲攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，抽驗包含兒童節、清明節應景食品共計144件，含肉類及其加工品47件、蔬果6件、應景即時食品22件、麵製品7件、花生粉6件、豆製品16件、潤餅皮5件、糕粿類8件、休閒零食23件及素食製品4件，依檢體類別分檢驗動物用藥、保色劑、農藥殘留、衛生標準、真菌毒素、防腐劑、邦克烈酸、二甲乙基黃、殺菌劑、甜味劑、甲醛、著色劑、食品中動物性成分等項。

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抽驗結果有4件蔬果農藥殘留不符規定，分別為岡山黃昏市場尚青便利的豌豆檢出毆殺松0.07ppm（檢驗標準0.01ppm）、路竹區大立生鮮超市販售的豌豆（荷蘭豆）檢出克美素1.88ppm（檢驗標準為不得檢出）、達克利0.06ppm（檢驗標準為不得檢出）及巴克素0.08ppm（檢驗標準0.01ppm）、大社區盛美水果專賣店的大湖草莓檢出亞托敏3.6ppm（檢驗標準2.0ppm）、旗山區旗美水果行的金桔檢出第滅寧0.14ppm（檢驗標準0.05ppm）。

針對抽檢蔬果農藥殘留違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，衛生局已責令販售業者即刻下架該批產品及依法裁罰，並移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。

衛生局提醒，為避免食入農藥殘留的蔬果，建議消費者儘量選購當季蔬果，清洗時多浸泡後以流動的水沖洗再分切，以降低農產品農藥殘留的風險。此外，台灣氣候潮濕炎熱，花生、玉米及堅果類等若未妥善於衛生環境保存，容易產生具肝毒性的黃麴毒素，高劑量食入恐引起肝毒性發炎反應，呼籲食品業者應依食品良好衛生規範準則善盡管理，加強貯存環境製作加工、運輸過程及販售時應確實落實乾燥低溫保存。

此外，民眾採買食品時，儘量挑選完整包裝及信譽良好廠商製售產品，避免顏色鮮艷食品，祭祀食品應妥善保存在乾燥陰涼處，食用前予以充分加熱並儘速食用完畢，以降低因孳生微生物致食品中毒可能。

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