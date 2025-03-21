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    高市推廣美濃湖生態旅遊 打造水雉棲地天堂

    美濃湖水雉身影。（邱秀梅提供）

    美濃湖水雉身影。（邱秀梅提供）

    2025/03/21 10:14

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕美濃湖是台灣第二級珍貴稀有保育類動物-水雉的重要棲地，數量已增加到78隻左右，高市觀光局為推廣美濃湖生態旅遊，攜手鳥會打造水雉棲地天堂，還可免費參加水雉「棲地據點觀察」活動。

    全台的水雉數量大都集中在台南官田，2017年，人稱「橘子老師」的生態工作者黃淑玫，和先生劉孝伸在美濃湖發起「復育棲地、水雉留美」行動；2019年，高市觀光局推動「美濃湖水環境改造工程」，在美濃湖北側打造大灣棲地、種苗池及水雉復育工作站等，闢建「水雉復育園區」。

    2021年，高市觀光局進一步高雄鳥會結合，透過生態監測、棲地維護與環境教育，確保水雉族群穩定繁衍。根據去年的觀察，美濃湖水雉數量已經從14隻增加到78隻。

    被譽為「凌波仙子」的水雉，於每年4月至9月繁殖季節，會在湖面漂浮的水生植物上築巢育雛，形成獨特的生態景觀。美濃湖與湖畔野蓮田，全年均可觀賞到水雉翩翩飛舞。

    高市觀光局長高閔琳表示，於不同季節造訪美濃湖，可以觀賞水雉多樣的姿態與習性，每月第二個週六，還可參加由「高雄野鳥學會」舉辦的水雉棲地據點觀察或水草種植體驗等活動，課程全程免費，4月12日及5月10日場次已開放報名，歡迎民眾參加。

    高雄野鳥學會於3月底推出兩梯次的水草種植活動，一公告即報名額滿；目前4月12日及5月10日的「棲地據點觀察」免費活動，仍有部分名額，歡迎民眾至鳥會官網報名。

    觀光局說明，除了賞水雉，3、4月份是六龜寶來地區花旗木綻放花期，桃源區3月份也到了櫻花盛開時節，那瑪夏地區在4月份可觀賞到螢火蟲、品嚐新鮮水蜜桃，民眾可規劃春季到東高雄一遊。

    天晴的美濃湖風景秀麗。（志工洪靜文提供）

    天晴的美濃湖風景秀麗。（志工洪靜文提供）

    在水草池體驗槳板觀察濕地。（美濃湖水雉復育工作站提供）

    在水草池體驗槳板觀察濕地。（美濃湖水雉復育工作站提供）

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