為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南英語讀劇比賽 近1500學童較勁

    南市國小英語讀劇比賽，鹽水區歡雅國小在小校組勇奪特優。（南市教育局提供）

    南市國小英語讀劇比賽，鹽水區歡雅國小在小校組勇奪特優。（南市教育局提供）

    2025/03/20 23:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市國小英語讀劇比賽，來自201所公私立學校、共1463名學生同場較勁，以流暢發音、生動語調與豐富肢體語言，精彩詮釋經典與原創劇本，不僅內容創新，也讓語言學習變得生動有趣，並有偏鄉學童奪特優。

    鹽水區百年老校歡雅國小位處偏鄉，在激烈的6班小校組勇奪特優。指導教師鄧傑澤表示，劇本融入蜂炮文化，讓學生在課堂與生活中靈活運用英語，提升學習共鳴。

    雖然偏鄉小校，訓練過程艱辛，但師生們齊心協力。首次參賽的邱右豪同學表示，他在比賽中發現英語讀劇的樂趣，希望年年參加。廖友誠同學則認為，劇本的內容貼近生活，使他更能理解文化與語言的關聯，他也期待未來能用英語向外國友人介紹蜂炮文化。

    善化區善化國小老師許薰文以原創劇本《Bunun Girl Mulas and Three Formosan Bears》帶領學子獲得特優。許薰文表示，學生們在長時間訓練中克服劇本熟練度、發音精準度及肢體表現等挑戰。參賽同學張采婕分享，自己曾3度參賽未能突破優等，但在師長鼓勵下最終成功達標。

    官田區官田國小亦獲得特優，指導教師黃玉婷表示，劇本改編與動作設計均經過細緻琢磨，學生們透過語氣、表情與肢體語言生動演繹角色，彷彿化身為故事中的人物。參賽同學黃翌涵提到，透過不斷練習發音與語調，學會如何用肢體與表情表達角色情感，雖然過程緊張但收穫滿滿，也因此更喜歡開口說英語。

    南市教育局長鄭新輝表示，英語讀劇結合語言學習與表達技巧，學生在沉浸式情境中練習英語，同時展現自信與團隊合作精神。今年參賽隊伍的劇本多結合環保、科技與在地文化等現代議題，使內容更具時代感與吸引力。

    善化國小以原創劇本獲得特優。（南市教育局提供）

    善化國小以原創劇本獲得特優。（南市教育局提供）

    南市國小英語讀劇比賽，官田國小亦獲得特優。（南市教育局提供）

    南市國小英語讀劇比賽，官田國小亦獲得特優。（南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播