台南英語讀劇比賽 近1500學童較勁

南市國小英語讀劇比賽，鹽水區歡雅國小在小校組勇奪特優。（南市教育局提供）

2025/03/20 23:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市國小英語讀劇比賽，來自201所公私立學校、共1463名學生同場較勁，以流暢發音、生動語調與豐富肢體語言，精彩詮釋經典與原創劇本，不僅內容創新，也讓語言學習變得生動有趣，並有偏鄉學童奪特優。

鹽水區百年老校歡雅國小位處偏鄉，在激烈的6班小校組勇奪特優。指導教師鄧傑澤表示，劇本融入蜂炮文化，讓學生在課堂與生活中靈活運用英語，提升學習共鳴。

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雖然偏鄉小校，訓練過程艱辛，但師生們齊心協力。首次參賽的邱右豪同學表示，他在比賽中發現英語讀劇的樂趣，希望年年參加。廖友誠同學則認為，劇本的內容貼近生活，使他更能理解文化與語言的關聯，他也期待未來能用英語向外國友人介紹蜂炮文化。

善化區善化國小老師許薰文以原創劇本《Bunun Girl Mulas and Three Formosan Bears》帶領學子獲得特優。許薰文表示，學生們在長時間訓練中克服劇本熟練度、發音精準度及肢體表現等挑戰。參賽同學張采婕分享，自己曾3度參賽未能突破優等，但在師長鼓勵下最終成功達標。

官田區官田國小亦獲得特優，指導教師黃玉婷表示，劇本改編與動作設計均經過細緻琢磨，學生們透過語氣、表情與肢體語言生動演繹角色，彷彿化身為故事中的人物。參賽同學黃翌涵提到，透過不斷練習發音與語調，學會如何用肢體與表情表達角色情感，雖然過程緊張但收穫滿滿，也因此更喜歡開口說英語。

南市教育局長鄭新輝表示，英語讀劇結合語言學習與表達技巧，學生在沉浸式情境中練習英語，同時展現自信與團隊合作精神。今年參賽隊伍的劇本多結合環保、科技與在地文化等現代議題，使內容更具時代感與吸引力。

善化國小以原創劇本獲得特優。（南市教育局提供）

南市國小英語讀劇比賽，官田國小亦獲得特優。（南市教育局提供）

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