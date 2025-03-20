獨家》幫助二戰罹難日軍英魂「回家」 日本慈善人士盼台日政府伸援

幫助二戰罹難日軍英魂「回家」，日慈善人士田畑素子（右五）盼兩國政府支援。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/20 23:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日軍「玉津丸」軍艦二次大戰時在恆春半島南端巴士海峽，遭盟軍擊沉，近5000人喪命，倖存者在貓鼻頭興建「潮音寺」撫慰孤魂，長年以來，遺族及日籍人士奔走希望將英魂引渡回日本，日本國際文教慈善基金會找上文史工作者念吉成及立委徐富癸協助聯繫，希望幫助被日本政府遺忘的殉職軍人魂歸故里。

二戰末期的1944年8月19日，23歲的中島秀次與同袍搭乘運輸艦「玉津丸」，在開往馬尼拉行經巴士海峽，遭到美軍潛艇擊沉，漂流12天後，才被貓鼻頭附近居民發現，僅有6人倖存。居民不計仇恨，主動協助火化上千具屍體，根據調查，當時船上死傷的多為日、韓籍官兵，長達4天4夜才焚化完罹難遺體。

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難以忘記這些死傷同袍的中島秀次，在當年被救上岸處附近興建潮音寺，成為巴士海峽戰死官兵遺族的寄託，多年來，許多日韓殉難官兵遺族前來祭拜，但據傳許多遺骨仍在當地海邊，日籍人士館量子及文史工作者念吉成等人長期奔走協調，仍遲遲沒有進度。

「罹難官兵們想魂歸故土！」日本國際文教慈善基金會代表理事田畑素子說，日前在國外結識屏東精忠育幼院長鄭堯章，談及潮音寺的相關史料，在總統府祕書長潘孟安及立委徐富癸居中協調下，正式拜訪念吉成及潮音寺周邊日軍罹難地點，有宗教背景的她也感受到罹難官兵們冥冥中的想望，盼找出這些被遺忘的死傷官兵遺骸，透過完整的超渡儀式「帶他們回家」。

長期研究恆春半島二戰歷史的念吉成指出，當年居民看到許多日本軍艦中彈火燒，落海求生的的日本軍人與戰歿的日本軍屍體，布滿整個海面岸際，日本警察當時勒令居民集中，再以煤油淋焚燒，焚燒了好多天，地點就在核三廠的出水口東面沙灘，經過多年來各單位協助，台灣官方都同意手工挖掘，現在等待田畑素子協調日本官方說法，能協助罹難官兵「回家」，後續帶更多日本遺族來台悼念，也彰顯「和平」在世界上的重要性。

立委徐富癸說，非常感動田畑素子希望帶故人「回家」的心願，每年8月在潮音寺的慰靈祭，李登輝前總統在世時也非常重視，潮音寺對於台灣有「祈願和平」的深意，會與政府全力協助這些英魂回歸故土。

當年5000名日韓殉難官兵，據傳許多遺骨仍在後壁湖海邊。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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