熱氣球要來台南了 西拉雅森活節4/19登場

觀光署觀光大使「喔熊組長」、首次亮相的西拉雅「灰熊熊」為西拉雅森活節造勢。（記者楊金城攝）

2025/03/20 21:23

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處年度活動「西拉雅森活節」4月19日、20日在台南官田遊客中心開幕，推出最受歡迎的熱氣球嘉年華、熱氣球光雕音樂會，今年是西拉雅成立20週年，森活節擴大辦理為期3週主題活動，毛孩運動會接棒在26、27日登場，5月3、4日草原音樂祭壓軸。

西拉雅管理處今天（20日）由觀光署觀光大使「喔熊組長」、首次亮相的西拉雅「灰熊熊」與首度合作的想你熊「胖胖」為西拉雅森活節造勢，三「熊」鼎力賣萌，可愛爆表，與西拉雅商圈旅遊業者一起宣傳森活節。

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西拉雅管理處處長許主龍指出，西拉雅森活節除了3週主題活動，舞台活動特別邀請國立台南藝術大學的樂團前來演出，也有咖啡市集響應今年推廣台灣咖啡，將匯聚雲、嘉、南地區咖啡業者前來設攤，示範咖啡沖泡、拉花機造型展示，歡迎遊客前來品嘗咖啡迷人香氣。

首週主題熱氣球嘉年華和草原市集在4月19、20日登場，西拉雅管理處推出活動期間遊客入住指定飯店烏山頭湖境會館、關子嶺儷景溫泉會館、儷泉溫泉會館、宇田商旅、禧榕軒大飯店、大內走馬瀨農場，將有機會獲得500元的熱氣球繫留體驗券。4月19日也有限定「西拉雅森活一日遊」，優惠價1350元，可優先預約熱氣球繫留體驗和走讀官田區、玉井區、楠西區各大景點，另加贈200元市集券與熱氣球周邊商品一份，可上西拉雅官網、臉書預訂。

4月26、27日毛孩運動會，有寵物變裝走秀及寵物小禮物手作體驗，也有6米高的毛孩專屬熱氣球供拍照、咖啡市集和劇團表演。

5月3、4日草原音樂祭壓軸，3日推出「青春熱力搖滾之夜」，包括Traveller旅人、固定客、宋德鶴和麋先生MIXER演出，4日「台語民歌饗宴」邀請王星宇、高佳群、秀蘭瑪雅及沈文程演唱，現場並有「微醺市集」。

森活節並推出免費接駁車4月19、20日、「台灣好行」菱波官田線在4月19、20、26、27日、5月3、4日免費搭乘，遊客也可搭台鐵至隆田火車站，轉乘活動接駁車或公車、租借YouBike到西拉雅管田遊客中心。

西拉雅森活節4月19日、20日將在台南官田遊客中心推出最受歡迎的熱氣球嘉年華、熱氣球光雕音樂會開幕。（記者楊金城攝）

西拉雅森活節」將在4月19日、20日推出最受歡迎的熱氣球嘉年華。（記者楊金城攝）

咖啡拉花機列印出圖案在奶泡上。（記者楊金城攝）

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